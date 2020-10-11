Meteoroloji'den hafta sonu hava durumu raporu: O illerde yaşayanlar dikkat!

Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu değerlendirmelerine göre; bugün yurdun bazı kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor.
Güneybatı kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması beklenirken diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin 3-7 derece üzerine çıkması bekleniyor. Öte yandan haftalık tahminlerde Salı günü İstanbul dahil olmak üzere Marmara ve Ege bölgesinin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahminler arasında yerini alıyor. Hava durumu vatandaşlar tarafından sıcaklıkların düşmesiyle beraber takip ediliyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika hava durumu değerlendirmeleri…
Gelen son değerlendirmelere göre; bugün Orta Karadeniz kıyıları haricinde diğer bölgelerde herhangi bir yağış beklenmezken haftalık hava durumu tahminlerine göre; Salı günü Ege bölgesinin kıyı kesimleri ile Marmara bölgesinde sağanak yağış beklendiği bildirildi. Geçtiğimiz iki günü yağışlı ve düşük sıcaklıkla geçiren vatandaşlar gün içerisinde hava durumu değerlendirmelerini yakından takip etmeye başladı. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu raporu…
METEOROLOJİ'DEN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen açıklamaya göre; Bugün İstanbul, Parçalı ve az bulutlu 24 derece geçmesi tahmin edilirken Ankara'da da benzer hava sıcaklıklarının gözlemlenmesi bekleniyor. Bu noktada yurt genelinde sağanak yağış beklenmezken haftalık tahminlerde Marmara Bölgesi için Salı günü yağışlı geçecek…
Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu: O illerde yaşayanlar dikkat! Salı günü sağanak...
TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyılarının hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıklar, Ülkemizin güneybatı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu: O illerde yaşayanlar dikkat! Salı günü sağanak...
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu: O illerde yaşayanlar dikkat! Salı günü sağanak...
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİNOP °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutl
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı bulutlu
Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu: O illerde yaşayanlar dikkat! Salı günü sağanak...
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Samsun ve Ordu çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı
TRABZON °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
METEOROLOJİ HAFTALIK TAHMİNDE SALI GÜNÜNÜ İŞARET ETTİ!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan haftalık hava durumu tahminlerinde; Önümüzdeki salı günü Marmara bölgesinin büyük bir bölümünde ve Ege bölgesinin kıyı kesimlerinde sağanak yağışın etkili olacağı bilgisi verildi...