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KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kaldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi. Seçimlere yüzde 55'e yakın katılım oldu. Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı seçimini önde götürürken, seçimler de 2. tura kaldı.

Dünya / 11 Ekim 2020 Pazar 20:15
KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kaldı

KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı. Resmi seçim sonuçlarının 19.00'dan itibaren belli olması bekleniyor.

SEÇİMLER 2. TURA KALDI

'Seçimlerin favori adayı Tatar ile Akıncı, önümüzdeki pazar günü ikinci turda tekrar karşı karşıya gelecek ve kozlarını paylaşacaklar. KKTC'de 5. Cumhurbaşkanı da o gün belirlenecek. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Ersin Tatar yüzde 32-34 arasındaki bir oyla birinci sırada. İkinci sırada ise Mustafa Akıncı yüzde 28-29 bandında. Üçüncü sırada ise Tufan Erhürman yüzde 21'de kaldı. Bu durumda geride kalacak oyları düşündüğümüzde seçimlerin ikinci tura kaldığını söyleyebiliriz.

Katılım oranı KKTC tarihindeki en düşük oranda kaldı. Bu seçimlerde katılım oranı yüzde 54'te kaldı. 198 bin kayıtlı seçmenin neredeyse yarısı sandığa gitmedi.'

11 ADAY YARIŞMIŞTI

Ülkede Cumhurbaşkanlığı seçiminde 7'si bağımsız 11 aday yarışıyor.

Seçimde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar'ın yanı sıra Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı'nın yanı sıra bağımsız aday olarak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş katılıyor.

Diğer yandan Alpan Uz, Mustafa Ulaş, Ahmet Boran ve Arif Salih Kırdağ bağımsız olarak, Fuat Çiner ise Milliyetçi Demokrasi Partisi'nin adayı olarak yarışta yer alıyor.

Bugünkü seçim, KKTC'de bugüne kadar en çok adayın katıldığı cumhurbaşkanlığı seçimi olarak tarihe geçti.

Kıbrıs Türk halkı, 1974'ten bu yana 10'uncu kez cumhurbaşkanını seçmek üzere sandığa gitti.

TATAR ÖNDE GÖTÜRÜYOR

KKTC'deki Bayrak Radyo Televizyonu tarafından paylaşılan verilere göre, saat 18.00'de oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından başlayan sayımda, sandıkların yüzde 12,71'i açıldı.

Buna göre, UBP lideri Tatar sayılan oyların yüzde 33,75'ini alarak seçimde önde gidiyor.

Oyların yüzde 27,82'sini Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yüzde 21,75'ini ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi Başkanı Tufan Erhürman, yüzde 5,65'ini bağımsız aday Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay aldı.

MilletvekiliDemokrat Parti

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