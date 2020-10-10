DEAŞ'li teröristten kan donduran itiraf! 'Kafa kesen infazcı benim'

DEAŞ'lı teröristin savcılıkta verdiği ifade kan donduran cinsten... İ.Y. isimli terörist, 2012-2013 yıllarında Suriye'de bulunduğu sırada infazlar gerçekleştirdiğini belirtti. Bir kişinin kafasını kestiğini, bu infaz sırasında videosunun çekildiğini itiraf etti. Videodaki infazcı teröristin İ.Y. olduğu Kriminal Polis Laboratuvarı raporuyla da tespit edildi. Şüpheli infazcı bu suç kapsamında da tutuklandı.



İ.Y. isimli DEAŞ'lı terörist 2017 yılında sahte kimlik ile yakalanmış, hakkında açılan dava kapsamında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' ve 'Resmî Belgede Sahtecilik' suçlarından Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıp ceza almıştı. Tutuklu bulunan terörist daha sonra Silivri Cezaevi'nde bulunduğu sırada itirafçı olmaya karar verdi. İ.Y., örgüt adına Suriye'de yürüttüğü faaliyetleri bir bir anlattı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Soruşturma Bürosu'nda tarafından ifadesi alınan İ.Y.'nin Muhammed Eşşami isimli bir kişinin kafasının kesilmek suretiyle infaz edilmesi olayının şüphelisi olduğu anlaşıldı.



"İNFAZI YAPAN BENİM"



İ.Y., ifadeleri arasında bu eylemi gerçekleştirdiğini itiraf etti. Terörist İ.Y., "Ben şu an 'DEAŞ Terör Örgütüne Üye Olmak' suçu kapsamında hükümlü olarak Silivri Cezaevi'nde bulunmaktayım. 2012 yılında kaçak yollarla Suriye'ye geçiş yaptım. 2012-2013 yılları içerisinde DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdim. Bana izletilen video 8-9 yıl öncesinde çekilmiş bir videodur. Videoda, infaz yapan kişi benim.



"HERKES VİDEO ÇEKTİ, BEN BOĞAZINI KESTİM"



Bana infaz talimatını Ahmet Turan isimli şahıs verdi. Videoda kafasını kestiğim kişiyi yaralı olarak bulduk. Üzerinde patlayıcı özelliğe sahip ince bir kemer de vardı. Orada bu şahsın kendisini patlatmasından korktuk ve etkisiz hale getirdik. İnfaz sırasında orada bulunan herkes video çekiyordu. Ben de bu şahsın boğazını keserek infazı gerçekleştirdim" şeklinde konuştu.



Terörist infazını gerçekleştirdiği kişinin hamile bir kadına tecavüz ettiğini iddia etti. Savcılık, videodaki kişinin İ.Y. olduğunu Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı'ndan aldığı raporla da kesinleştirdi. Şüpheli, 'Canavarca Hisle veya Eziyet Çektirerek Öldürme' suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Mahkeme şüpheliyi üzerine atılı suçtan tekrar tutukladı. Savcılık aldığı ifadeler doğrultusunda emri veren şüpheli A.T.'nin yakalanması için soruşturma başlattı.

