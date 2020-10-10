Aslı Aydıntaşbaş'tan şok eden yangın açıklaması

Aslı Aydıntaşbaş, iki gündür söndürülemeyen ve sabotaj ihtimali üzerine durulan Hatay yangını hakkında skandal bir yorum yaptı. Sosyal medya hesabından Hatay'da yaşanan bu acı olayı adeta basite indirgeyerek 'küresel ısınma' kaynaklı olduğunu ifade etti. Yangının çıkış kaynağı olarak 2 kişinin ortaya çıkan videosu ve valilik açıklamaları Aydıntaşbaş'ı olayın kasıtlı olduğuna inandıramadı. Yangın süresinde PKK'nın troll hesapları olayı kendi reklamını yapmak için kullanmıştı. İddialara göre dün yangını başlatan iki kişininde örgüt bağlantılı olduğu düşünülüyor.