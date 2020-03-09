USD (Alış - Satış) : 6,11 - 6,12 EURO (Alış - Satış) : 6,97 - 6,99

TESK Başkanı Palandöken: Petrol fiyatlarındaki düşüş acilen pompaya yansıtılmalı

OPEC kriziyle beraber petrol fiyatlarında tarihi bir düşüş yaşandığını belirten TESK Genrel Başkanı Bendevi Palandöken, "Enflasyonu düşürmek için sıkı maliye ve para politikası uyguladığımız bu dönemde petrol fiyatlarındaki yüzde 32 oranındaki düşüşün enflasyonla mücadelemize olumlu yansıyabilmesi için güncel petrol fiyatları acilen pompaya yansıtılmalı" dedi.

Ekonomi / 09 Mart 2020 Pazartesi 11:05
TESK Başkanı Palandöken: Petrol fiyatlarındaki düşüş acilen pompaya yansıtılmalı

OPEC toplantısı sonrasında petrol fiyatlarının bir günde yüzde 32 oranında düştüğünü belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Enflasyon hesaplamasında birçok kalem akaryakıt fiyatlarına bağlı olarak değişiklik gösteriyor.

Uluslararası petrol krizinin bizim açımızdan fırsata çevrilebilmesi için petrol fiyatlarındaki düşüşün en kısa zamanda pompaya yansıtılması gerekir.

Yeni fiyatlara göre benzinin litre fiyatının 5 TL, motorinin de 4.50 TL ye kadar indirilmesi gerekir” diye konuştu.

“Fiyatlar kalıcı olursa ekobnomi canlanır'

Petrol fiyatlarındaki düşüşün kalıcı olması halinde bunun Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkısının çok büyük olacağını belirten Palandöken, “Ülke olarak en büyük ithalatı enerji sektöründe yapıyoruz. Bunun içinde ham petrol ve motorinin payı oldukça yüksek.

Petrol fiyatlarındaki düşüş son aylarda cari fazla verdiğimiz ekonomide bu trendin süreceğine işaret ediyor. Dolayısıyla enflasyon düşerken ekonomik büyüme artacak ve dış ticaret açığı da pozitif yönde etkilenecek” şeklinde konuştu.

Dış Ticaret AçığıEnflasyonEkonomik BüyümeBendevi PalandökenTürkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ÖLEN MÜSLÜMANSA ÖLÜM ÖNEMSİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı