İdlib gazimize uçakta büyük sürpriz!

Uzman Çavuş Yusuf Taha Hanözü, İdlib'de 27 Şubat günü rejim unsurları tarafından düzenlenen saldırıda gazi oldu. Kolundan ve bacağından yaralanan Hanözü tedavisinin tamamlanmasının ardından dün taburcu edildi. Gazi Hanözü taburcu edilmesinin ardından memleketi Erzincan'a gitmek üzere yola çıktı.



UÇAKTA SÜRPRİZ



İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla memleketi Erzincan'a giden İdlib gazisi Hanözü'ne uçakta sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı.



PİLOT ANONS ETTİ



Önce kapatan pilotun anonsu duyuldu ardından kabin ekipleri doğum günü pastası ile İdlib gazisinin yanına geldi. Ellerinde doğum günü pastasıyla yanına gelen kabin ekibini gören gazi Hanözü şaşkınlığını gizleyemedi. Hanözü, uçaktaki diğer yolcuların alkışları eşliğinde pastayı kesti. İdlib gazisi sürpriz doğum günü kutlaması için ekibe teşekkür etti. Yaşanan duygusal anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak : AA

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