Yunanistan'dan mültecilere sert müdahale!

Yunanistan güvenlik güçleri, tampon bölgede bekleyen sığınmacılara yoğun şekilde gaz bombası attı ve tazyikli suyla müdahale etti.



Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki tampon bölgede bekleyişlerini sürdüren yüzlerce sığınmacı, aniden gelen gaz bombalarının etkisiyle panik halde dağıldı.







ÇOCUKLARA GAZ BOMBASI ATTILAR



Yunanistan tarafından sığınmacılara tazyikli suyla da müdahale edildi.



Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sığınmacı, gazdan etkilendi.



Gazdan etkilenenlere bölgedeki ambulanslarda müdahale edildi.