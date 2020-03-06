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Yunanistan'dan mültecilere sert müdahale!

Yunanistan, sığınmacılara gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti

Dünya / 06 Mart 2020 Cuma 19:52
Yunanistan'dan mültecilere sert müdahale!
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Yunanistan güvenlik güçleri, tampon bölgede bekleyen sığınmacılara yoğun şekilde gaz bombası attı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki tampon bölgede bekleyişlerini sürdüren yüzlerce sığınmacı, aniden gelen gaz bombalarının etkisiyle panik halde dağıldı.



ÇOCUKLARA GAZ BOMBASI ATTILAR

Yunanistan tarafından sığınmacılara tazyikli suyla da müdahale edildi.

Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sığınmacı, gazdan etkilendi.

Gazdan etkilenenlere bölgedeki ambulanslarda müdahale edildi.

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