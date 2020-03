Corona virüste son durum

Corona virüs (Covid-19) Avrupa ülkelerinde yayılmaya devam ederken, İngiltere ve İsviçre'de corona virüs kaynaklı ilk can kayıpları yaşandı. Suudi Arabistan, korona virüs vakalarının artması nedeniyle Kabe'ye ziyaretleri durdurdu. Alman havayolu şirketi Lufthansa, corona virüs nedeniyle mart ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan 7 bin 100 uçuşunu iptal ettiğini duyurdu.



İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 148'E YÜKSELDİ



İtalya'da yeni tip Corona virüsten (Covid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükseldi.



Ülkede, patlak veren Covid-19 vakalarında bilanço ağırlaşmaya devam ederken, bugün kaydedilen 48 ölüm, son iki haftadır devam eden acil durumda, şu ana kadar kaydedilen en yüksek sayı oldu.



Ülkede mevcut vaka sayısının 3 bin 296, ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Corona virüs bulaşanların toplam sayısının ise 3 bin 858 olduğunu belirtildi.



OKULLARA VİRÜS TATİLİ



İtalya Eğitim Bakanı Lucia Azzolina, ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile tüm üniversitelerde eğitim-öğretime yarından itibaren 15 Mart'a kadar ara verildiğini açıkladı.



Corona virüs salgınından en çok etkilenen Kuzey İtalya'da bazı eğitim kurumları 10 gün önce kapatılmıştı.



ALMANYA'DA 7 BİNDEN FAZLA UÇUŞ İPTAL



Alman havayolu şirketi Lufthansa, corona virüs nedeniyle mart ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan 7 bin 100 uçuşunu iptal ettiğini duyurdu.



Lufthansa grubun 770 uçak filosuna sahip olduğunu ve 125 kısa ve orta mesafeli ve 25 uzun mesafeli uçağı uçuş programında çıkardıklarını duyurdu.



İptal edilen uçuşların odak noktaları, korona virüsten ciddi şekilde etkilenen iç ve kuzey İtalya'daki uçuşları kapsarken, Avrupa'daki tüm bağlantıların yüzde 25'ine kadar olan birçok rota da etkileniyor.



KABE YENİDEN ZİYARETE AÇILDI



Suudi Arabistan, corona virüs vakalarının artması nedeniyle Kâbe'ye ziyaretleri dün durdurmuştu. Tedbir için dezenfekte işlemlerinin yapılmasının ardından Kabe yeniden ziyarete açıldı.



CORONA VİRÜS VAKALARI ARTIYOR



Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayılan yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edilenlerin sayısı artıyor. Azerbaycan'da yeni tip Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 6'ya yükseldi. Covid-19'la ilgili oluşturulan operasyonel karargahtan yapılan açıklamada, İran'dan Azerbaycan'a geçen 3 kişide virüse rastlandığı bildirildi.



Azerbaycan'da daha önce de 1'i Rusya, 2'si Azerbaycan vatandaşı 3 kişide Covid-19 virüsü tespit edilmişti.



YUNANİSTAN'DA VAKA SAYISI 31'E YÜKSELDİ



Yunanistan Sağlık Bakanlığı Temsilcisi Sotiris Çiodras, yaptığı açıklamada, Patras kentinde 1 kişide ve İsrail'e seyahat eden bir gruptaki 21 kişide virüs tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 31'e yükseldiğini açıkladı. Çiodras, hastaların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.



HUBEY'DEKİ GEÇİCİ HASTANELER KAPATILIYOR



Covid-19 salgınının merkez üssü durumundaki Hubey eyaletinde normal hastanelerde kapasite yetersizliği nedeniyle kurulan 16 geçici hastanenin tedricen kapatılacağı açıklanmıştı. Karar sergi salonları, spor salonları ve çeşitli binalardan dönüştürülen ve yatak kapasitesi 5 bini bulan geçici hastaneyi kapsarken, ülkede son haftalarda Hubey başta olmak üzere yeni vaka, şüpheli vaka sayısında ciddi oranda azalmanın bunda etkili olduğu aktarılmıştı.



BATI ŞERİA'DA OLAĞANÜSTÜ HAL



Filistin Sağlık Bakanlığı bir otelin çalışanlarında corona virüs şüphesiyle Batı Şeria'da olağanüstü hal ilan etti.



Global Times gazetesinin haberine göre, Pekin Üniversitesi ve Çin Bilim Akademisine bağlı Çinli bilim insanları, toplanan 103 örnekte virüsün genetik yapısının değişimi konusunda çalışma yürüttü.

Çalışma, 'National Science Review' dergisinde yayımlandı.

Alınan örneklerin 101'inde, virüsün iki farklı alt versiyonu tespit edildi. Farklı özellikler gösteren Covid-19 mutasyonlarının biri 'S-cov' ve diğeri 'L-cov' olarak tanımlandı.



S-cov'un, yarasalarla bağlantılı olan koronavirüs tipine yakın ve bulaşıcılık özelliğinin daha düşük olduğu, L-cov'un ise bulaşıcılığının daha yüksek ve insanların solunum yoluna daha zararlı olduğu belirtildi.



DAHA FAZLA MUTASYONU ORTAYA ÇIKABİLİR



Covid-19'da üçüncü mutasyon ihtimalinin de göz ardı edilmemesi gerektiği aktarıldı. Wuhan'dan Virüs Bilimi Uzmanı Yang Cangçiu, yaptığı açıklamada, Kovid-19'un söz konusu mutasyonlarının çevre şartları veya virüsün bulaştığı kişiden dolayı ortaya çıktığının muhtemel olduğunu, bunun da virüsün birden fazla kaynağının bulunduğu anlamına geldiğini söyledi. Wuhan'a son zamanlarda seyahat eden ve Kovid-19'a yakalanan ABD vatandaşı bir hastada, henüz yeterli kanıt bulunmasa da virüsün üçüncü bir türevi bulunabileceği ihtimali olduğuna işaret eden Yang, yeni tip koronavirüsün dünya genelinde yayıldıkça daha fazla mutasyonların ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu.



VİRÜSÜN KAYNAĞI TARTIŞMALARI



Çin'in önde gelen epidemiyologlarından Cong Nanşan, geçen hafta Covid-19'un ilk Çin'de ortaya çıkmasının, 'virüsün kaynağının Çin olduğu' anlamına gelmeyeceğini belirtmiş, virüsün kaynağına yönelik araştırmaların da yapıldığını vurgulamıştı.



AVRUPA ÜLKELERİNE YAYILMAYA DEVAM EDİYOR



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs (Covid-19) Avrupa ülkelerinde yayılmaya devam ederken, İngiltere ve İsviçre'de corona virüs kaynaklı ilk can kayıpları yaşandı.



Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, covid-19 nedeniyle 73 ve 94 yaşlarındaki 2 kişi daha hayatını kaybetti ve böylece ölü sayısı 6'ya yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı da 377'ye ulaştı.



Almanya'da ise vaka sayısı 349'u buldu.



İspanya'da da yeni tip corona virüs vaka sayısı 68 artışla 261'e çıktı. Bugün 99 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle Corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Bundan önce vefat eden ve kronik hastalıkları oldukları açıklanan diğer kişiler de 69 ve 82 yaşındaydı.



Mevcut durumda Corona virüs hastalarından 10'u yoğun bakımda tutulurken, Madrid özerk yönetimi, 90 vaka ile ülke içinde en çok Corona virüsün görüldüğü bölge olarak biliniyor. Başkentte Covid-19''un bir huzurevindeki 14 yaşlıya ve 1 çalışana bulaştığı tespit edildi.



Sağlık Bakanlığı yetkilileri, vakalardan 20'sine bu virüsün nereden bulaştığının henüz tespit edilmediğini açıkladı.



Diğer yandan Covid-19'a karşı, elemanlarını evden çalıştırma, kalabalık toplantıları iptal etme ve riskli bölgelere seyahatleri durdurma gibi önlemler alan şirketlere yenileri eklendi.



İngiltere'de bugün 1 kişinin Corona virüsten öldüğü açıklandı ve böylece ülkede Covid-19 kaynaklı ilk ölüm kayıtlara girdi. Ülkede vaka sayısı 30 artarak 115 olurken, yeni vakaların 25'inin başkent Londra'da görüldüğü belirtildi.



İSVİÇRE'DE İLK ÖLÜM



İsviçre'de de bugün ilk can kaybının gerçekleştiği ve vaka sayısının 111'e yükseldiği bildirildi.



Avusturya'da ise Covid-19 vaka sayısı 40'a çıktı.



Portekiz'de de 9 Corona virüs teşhisi konulan hasta olduğu bildirildi. Ayrıca Portekiz Havayolları TAP, Covid-19 nedeniyle mart ve nisan aylarında bin uçuşunu iptal ettiğini duyurdu.



Hollanda'da ise vaka sayısı 38'den 82'ye yükseldi.



İRAN'DA TÜM OKUL VE ÜNİVERSİTELER KAPATILDI



İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, düzenlediği basın toplantısında, ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerin corona virüs tedbirleri kapsamında 20 Mart'a kadar tatil edildiğini söyledi.Vatandaşların tatili fırsat olarak değerlendirmemesini ve seyahat etmemesini isteyen Nemeki, 'Gidiş-gelişleri önlemek için sert önlemler alacağız. Vatandaşlardan evlerinde kalmasını rica ediyorum. Bu hafife alınacak bir mesele değildir. Koronavirüsün yayılma hızı ve tesir etme derecesi çok yüksek. Yolculuk çok tehlikeli' diye konuştu.



Corona virüsün yolculuklarla yayıldığına dikkati çeken Nemeki, sağlık yetkililerinin yaptığı uyarıların ciddiye alınması çağrısında bulundu, aksi takdirde salgının daha uzun süreceğini ifade etti.



ÖLÜ SAYISI 107'YE YÜKSELDİ



İran'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle 15 kişi daha yaşamını yitirdi, can kaybı 107'ye, vaka sayısı 3 bin 513'e yükseldi. İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, yaptığı açıklamada, corona virüs nedeniyle ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısının 92'den 107'ye çıktığını belirtti. Cihanpur, toplam vaka sayısının da 3 bin 513 olduğunu ifade etti.



En çok vakaya Tahran, Kum, İsfahan, Merkezi, Mazenderan ve Gilan'da rastlandığını söyleyen Cihanpur, şu ana kadar koronavirüse yakalanan 739 kişinin de iyileşerek taburcu edildiğini aktardı.



Daha önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar ve 23 milletvekilinin de corona virüse yakalandığı açıklanmıştı. İran'ın önde gelen din adamlarından, eski Vatikan Büyükelçisi Hüccetülislam Hadi Hüsrevşahi ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.



300 BİN KİŞİYLE ULUSAL SEFERBERLİK



İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'e göre, ülkede salgının en çok görüldüğü eyaletlerdeki sağlık merkezleri ve okullarda görev alacak 300 bin kişilik ekibin, teşhis ve tedavinin yanı sıra halkı bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunması planlanıyor. İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, bakanlıkta düzenlenen toplantıda, 'Coronayla Ulusal Mücadele Seferberliği' adı verilen plana ilişkin bilgi verdi.



Nemeki, ülke genelinde 17 bin sağlık ocağı ve 9 bini aşkın tam teşekküllü sağlık merkezinin organize bir şekilde plan kapsamında çalışacağını belirterek, 'Evlere telefonla ulaşarak şüpheli vakaları bu merkezlere davet edeceğiz.' dedi. Hastalık belirtileri gösteren kişilerin bu merkezlerde denetim altına alınacağını aktaran Nemeki, 'Her gün temas kurularak durumları değerlendirilecek bu kişiler, 3 gün sonra olumlu bir gelişim göstermemeleri halinde hastanelere sevk edilecek. İhtiyaç duyulursa bu kişilerin evleri ekipler tarafından dezenfekte edilecek ve aile üyeleri de karantinaya alınacak.' ifadelerini kullandı.



Sağlık taramasının ilk etapta corona virüsün en çok görüldüğü 4 bölgede başladığını açıklayan Bakan Nemeki, taramanın ilerleyen günlerde ülkenin diğer bölgelerinde de yaygınlaştırılacağını belirtti.



Nemeki, Covid-19'la mücadelenin ilk zamanlara göre daha sistematik yürütüldüğünü ve hafta sonuna kadar ülkedeki laboratuvar sayısının 40'a yükseleceğini sözlerine ekledi.



ABD'DE CAN KAYBI 11'E ÇIKTI



ABD'nin Washington eyaletinde yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 11'e yükseldi. California eyaletinde ilk defa 1 kişi Covid-19 sebebiyle yaşamını yitirdi. Diğer 10 kişi ise Washington State eyaletinde hayatını kaybetti.



ABD genelinde, çoğu Washington eyaletinde olmak üzere 15 eyalette teyid edilen toplam 110'dan fazla corona virüs taşıyıcısı hasta bulunduğu belirtiliyor.



CALİFORNİA'DA ACİL DURUM İLAN EDİLDİ



ABD basınındaki haberlere göre, California'nın 12 idari bölgesinde 50'den fazla kişide yeni tip coronavirüs görüldü. Eyalette acil durum ilanı, California Valisi Gavin Newsom tarafından duyuruldu.



ABD'de Washington ve Florida eyaletlerinde de yeni tip corona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla acil durum ilan edilmişti.



ABD'de çoğu Washington'da olmak üzere 15 eyalette 160 virüs vakası bulunuyor.



AVUSTRALYA'DAN GÜNEY KORE'YE SEYAHAT YASAĞI



Öte yandan, yeni tip corona virüse yakalanan 53 kişiden ikisinin hayatını kaybettiği Avustralya'da Başbakan Scott Morrison, başkent Canberra'da düzenlediği basın toplantısında, Çin ve İran'dan gelen yabancılara uyguladıkları seyahat yasağını, Güney Kore'yi de ekleyerek 14 Mart'a kadar uzattıklarını duyurdu.



İtalya'dan gelenlere seyahat yasağı uygulanmayacağını ancak bu kişilerin gelişmiş tarama yönteminden geçirileceğini belirten Morrison, 'Kore ile ilgili bu kararı almamızın sebebi, oradan gelenlerin sayısı İtalya'dan gelenlerden daha fazla. Bu yasak yürürlüğe konuldu çünkü en iyi korumayı ve yayılmanın yavaşlamasını bu yöntem sağlıyor.' dedi.



Toplantıda Morrison'a Sağlık Bakanı Greg Hunt ve Avustralya Sağlık Şefi Brendan Murphy de eşlik etti. Seyahat yasağı kapsamında Çin, İran ve Güney Kore'den Avustralya'ya girmek isteyen yabancı uyrukluların, memleketlerinden ayrılmalarından itibaren bir başka ülkede 14 gün geçirmeleri şartı aranıyor. Söz konusu ülkelerden dönen Avustralya vatandaşlarından ise kendilerini 14 gün boyunca tecrit etmeleri isteniyor.



GÜNEY KORE'DE ÖLÜ SAYISI 35'E YÜKSELDİ



Yonhap ajansının haberine göre Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden (KCDC) yapılan açıklamada, ülkede Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 35'e çıktığı belirtildi. Açıklamada, 438 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle Güney Kore'de görülen toplam vaka sayısının 5 bin 766'ya ulaştığı bildirildi.



Sağlık Bakan Yardımcısı Kim Ganglip, basına verdiği demeçte, hükümetin, Covid-19 vakalarının en fazla görüldüğü Daegu şehriyle Cheongdo bölgesinin ardından son günlerde virüs vakalarında hızla artış görülen komşu Gyeongsan şehrini salgın nedeniyle ülkenin üçüncü 'özel bakım bölgesi' olarak belirlediğini açıkladı.



GÜRCİSTAN'DA VAKA SAYISI 4'E YÜKSELDİ



Gürcistan Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi Başkanı Amiran Gamkrelidze, ülkesindeki Covid-19 vaka sayısının 4'e çıktığını bildirdi. Gamkrelidze, yaptığı açıklamada, İtalya'dan 1 Mart'ta dönen bir Gürcistan vatandaşında virüse rastlandığını belirtti. Son hastayla ülkede Covid-19 görülen kişi sayısı 4'e çıktı.



RUSYA'DA DA VAKA SAYISI 4'E YÜKSELDİ



Rus haber ajansı TASS'ın haberinde, Rusya'da bir kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Virüse yakalanan kişinin Rusya'yı ziyaret eden İtalyan vatandaşı olduğu ve karantinaya alındığı kaydedildi. Son hastayla ülkede Covid-19 görülen kişi sayısı 4'e çıktı.



AB HİNDİSTAN ZİRVESİ ERTELENDİ



Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Raviş Kumar, Belçika'da 13 Mart'ta yapılması planlanan 15. AB-Hindistan Zirvesi'nin ertelendiğini bildirdi.

Kumar, haftalık basın toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, her iki ülkenin sağlık yetkililerinin tavsiyeleri doğrultusunda, Brüksel'de 13 Mart'ta yapılması öngörülen 15'inci AB-Hindistan Zirvesi'nin uygun bir tarihte karşılıklı olarak yeniden planlanmasına karar verildiğini ve Başbakan Narendra Modi'nin Belçika'ya yapacağı ziyaretin ertelendiğini ifade etti.



Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 12-13 Mart'ta yapılması planlanan Asya Güvenlik Konferansı da aynı gerekçeyle ertelendi.



Hindistan Sağlık ve Aile Refahı, Bilim ve Teknoloji ve Yer Bilimleri Bakanı Harş Vardhan, federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi) yaptığı açıklamada, ülke genelinde Covid-19 bulaşan kişi sayısının 30'a yükseldiğini söyledi.