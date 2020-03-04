Meclis'te yumruklar konuştu

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Meclis'i karıştırdı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik, 'Haysiyetsiz, şerefsiz, onursuz' gibi hakaret dolu ifadeler kullanan Özkoç'un açıklamalarına AK Partili vekiller çok sert tepki gösterdi.



YUMRUKLAR, TEKMELER...

CHP ile AK Partili vekiller arasında yaşanan tartışmalar kısa sürede tekme tokat birbirine girdi.



KADIN VEKİLLER ARADA KALDI

Yere düşen, kafasını yere vuran vekiller oldu.



Kavganın arasında kalan kadın milletvekilleri büyük panik yaşadı.



Kavga anları, saniye saniye kameralara yansıdı.











Savcılık Engin Özkoç hakkında soruşturma başlattı