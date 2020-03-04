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Meclis'te yumruklar konuştu

CHP'li Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret dolu konuşmalarının ardından milletvekilleri tekme tokat birbirine girdi.

Güncel / 04 Mart 2020 Çarşamba 17:16
Meclis'te yumruklar konuştu
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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Meclis'i karıştırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik, 'Haysiyetsiz, şerefsiz, onursuz' gibi hakaret dolu ifadeler kullanan Özkoç'un açıklamalarına AK Partili vekiller çok sert tepki gösterdi.

YUMRUKLAR, TEKMELER...
 CHP ile AK Partili vekiller arasında yaşanan tartışmalar kısa sürede tekme tokat birbirine girdi.

KADIN VEKİLLER ARADA KALDI
 Yere düşen, kafasını yere vuran vekiller oldu.

Kavganın arasında kalan kadın milletvekilleri büyük panik yaşadı.

Kavga anları, saniye saniye kameralara yansıdı.





Savcılık Engin Özkoç hakkında soruşturma başlattı

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