Putin dörtlü zirveyi reddetti!

Almanya Başbakanı Merkel, Alman parlamenterlere yaptığı konuşmasında, Rusya lideri Putin'in İdlib'deki sıcak çatışmayı durdurmak için yapılması planlanan 4'lü zirveye katılmak istemediğini açıkladı.
Almanya Başbakanı Merkel, Rusya lideri Putin'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başkanı Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yapılması planlanan 4'lü zirveye katılmak istemediğini açıkladı.
'GÜVENLİ BÖLGE KURULMALI'
Zirveye Erdoğan ve Macron'un da katılmasını isteyen Merkel, Putin'den aldığı red yanıtını açıklarken İdlib'deki mülteci krizini engellemek için bölgede güvenli bölge kurulması gerektiğini de söyledi.