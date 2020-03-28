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Papa'dan boş San Pietro Meydanı'nda salgına karşı dua

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı Vatikan'daki San Pietro Meydanı'nda tek başına dua etti.

Dünya / 28 Mart 2020 Cumartesi 10:12
Papa'dan boş San Pietro Meydanı'nda salgına karşı dua

Papa duasına 'Haftalardır akşam çökmüş gibi. Meydanlarımızı, sokaklarımızı ve şehirlerimizi koyu bir karanlık kapladı; hayatlarımızı ele geçirdi, her şeyi sabır edici bir sessizlikle ve kasvetli bir boşlukla doldurdu' diyerek başladı.

'Kendimizi korku içinde ve kaybolmuş bulduk' diyen Papa İncil'den alıntılarla dua etti.

Papa 'bedenlere sağlık, kalplere ferahlık' diledi, insanlar arasında dayanışma ve kardeşlik çağrısı da yaptı:

'Doktorlar, hemşireler, süpermarket çalışanları, temizlik görevlileri, bakıcılar, taşıyıcılar, güvenlik güçleri, gönüllüler, dini görevlileri' de anarak 'hiç kimsenin tek başına kendisini kurtaramayacağını bilen bu kişiler ve daha niceleri bugün tarihin belirleyici olaylarını yazıyorlar' dedi.

Papa ayrıca, normalde yalnızca Katoliklerin Noel ve Paskalya yortularında yapılan 'Urbi et Orbi' (Şehre ve Dünyaya) isimli kutsama merasimini de gerçekleştirdi.

Twitter’da Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Başkanlık Müşavirliği yapan Haydar Bekiroğlu’nun, ‘Hastalarımız için, dua seferberliği başlatalım’ çağrısına Nevşün Mengü, ‘İşimiz duaya kaldıysa’ diye karşılık vermiş Mengü'nün bu çıkışı büyük tepki çekmişti. 

Nevşin Mengü'nün, Papa Francesco'nun yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı Vatikan'daki San Pietro Meydanı'nda tek başına dua etmesine ne diyeceği merak konusu...

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