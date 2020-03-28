Köpekler 6 ay eğitimle korona teşhis edecek

Bir hayır kuruluşunun duyurduğuna göre arama köpekleri koronavirüs semptomlarını tespit etmeye yardım etmek için eğitiliyor ve hastalıkla mücadelede 6 hafta içinde ön saflarda yerlerini alabilirler.



Halihazırda kanser, Parkinson ve düşük tansiyonu koklayarak algılayabilen köpeklerin yakında Kovid-19'a karşı verilen mücadelede ön saflarda konuşlandırılabileceği umuluyor.



Milton Keynes merkezli hayır kuruluşu Tıbbi Teşhis Köpekleri (Medical Detection Dogs), proje üzerinde Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu ve Durham Üniversitesi'yle birlikte çalışıyor.



Uzmanlar köpeklerin, hızlı ve invazif olmayan bir tanı koyabilmek için 6 hafta gibi kısa bir sürede hastalığı tespit etmek üzere eğitilebileceğine inanıyor.



Dünya Sağlık Örgütü'ne göre köpekler virüsle enfekte olmuyor ya da virüs köpeklerden insanlara bulaşmıyor.



Tıbbi Teşhis Köpekleri kurumu projeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Kovid-19 arayan köpekler hayır kurumunun halihazırda kanser, Parkinson ve bakteriyel enfeksiyonlar gibi hastalıkları tespit etmek için eğittiği köpeklerle aynı şekilde eğitilecek; hayır kurumunun eğitim odasındaki numuneleri koklayarak ve buldukları zaman işaret ederek' ifadelerini kullandı.



Köpekler ayrıca cilt sıcaklığındaki küçük değişiklikleri de tespit edebiliyor, bu yüzden potansiyel olarak birinin ateşi olup olmadığını söyleyebilirler.



Eğitildikten sonra köpekler virüsle enfekte olmuş yolcuları ülkeye giriş yaparken tespit etmek için de kullanılabilir veya diğer kamusal alanlara yerleştirilebilirler.



Hayır kurumunun CEO'su ve ortak kurucusu Dr. Claire Guest şunları ekledi:

Prensipte köpeklerin Kovid-19'u tespit edebileceğine eminiz. Şimdi hastalardan virüsün kokusunu nasıl güvenli bir şekilde yakalayabileceğimizi ve bunu köpeklere nasıl sunabileceğimizi araştırıyoruz.



Amaç köpeklerin semptomsuz olanlar da dahil herkesi tarayabilmeleri ve test edilmeleri gerekip gerekmediğini bize söyleyebilmeleri.



Guest, 'Bu hızlı, etkili ve invazif olmayan bir yöntem olacak ve Britanya Ulusal Sağlık Hizmeti'nin (NHS) kısıtlı test kaynaklarının sadece gerçekten ihtiyaç duyulan yerlerde kullanılmasını sağlayacak” diye ekledi.



Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'ndan Profesör James Logan şunları söyledi: Önceki çalışmalarımız köpeklerin sıtma enfeksiyonu olan insanlardan gelen kokuları, Dünya Sağlık Örgütü'nün teşhis standartlarının üzerinde bir kesinlikle tespit edebildiğini gösterdi.



Kovid-19 gibi diğer solunum hastalıklarının da vücut kokumuzu değiştirdiğini biliyoruz. Dolayısıyla köpeklerin bunu tespit edebilme şansı çok yüksek.



Logan, 'Bu yeni teşhis aracı kısa vadede Kovid-19'a verdiğimiz karşılıkta ama özellikle de önümüzdeki aylarda, devrim yaratabilir ve son derece etkili olabilir' diye ekledi.



Durham Üniversitesi'nden Profesör Steve Lindsay şunları söyledi:Araştırma başarılı olursa, salgının sonunda Kovid-19 tespit köpeklerini havalimanlarında virüs taşıyan insanları hızlı şekilde tespit etmek için kullanabiliriz.



Bu, mevcut salgını kontrol altına aldıktan sonra hastalığın yeniden ortaya çıkmasını önlemeye yardımcı olacaktır.

