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İbrahim Saraçoğlu'ndan koronavirüsün tedavisini açıkladı!

Prof.Dr. İbrahim Saraçoğlu, A Haber ekranlarında koronavirüs salgını ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Saraçoğlu, ''Koronavirüsler zoonoztur, yani hayvanlardan insanlara geçmiş dolayısıyla bunların başlangıç noktasında veterinerlerimiz var. 27 bin veteriner var bugün Türkiye’de ve bu koronavirüslerle ilgili olarak tecrübeleri çok fazla. Biz bu insanlardan istifade edebiliriz.'' dedi.

Güncel / 28 Mart 2020 Cumartesi 21:19
İbrahim Saraçoğlu'ndan koronavirüsün tedavisini açıkladı!

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, A Haber canlı yayınına bağlanarak koronavirüs salgınıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Aşı uzun zaman alır, kolay bir şey değil

Ben bir Türk hekimi değilim, ben bir kimyacıyım. Kimyasını bilmediğiniz hiçbir şeyi ne önerebilirsiniz ne de kullanabilirsiniz. Tabii ki çok güçlü, iyi bilim adamlarımız var tıpta ancak bir kimyacı olarak ben âcizane şunu söylemek isterim, bu gerek aşı gerekse de ilaç konusu malum bu çok kolay geliştirilebilen bir şey değil, uzun zaman alıyor.

Veterinerlerimiz koronavirüsü çok iyi bilir

Bizim hızlı bir şekilde hareket etmemiz lazım. Hatırlayacak olursanız son programımızda demiştim ki; ''Bu koronavirüsler bunlar zoonoztur, yani hayvanlardan insanlara geçmiş. Dolayısıyla bunların başlangıç noktasında veterinerlerimiz var. 27 bin veteriner var bugün Türkiye'de ve bu koronavirüslerle ilgili olarak tecrübeleri çok fazla. Siz ne kadar bilgili olursanız olunuz, araştırmacı olmak çok farklı bir özellik ister. Dolayısıyla biz bu insanlardan istifade edebiliriz. Koronavirüsü veterinerlerimiz çok iyi bilirler.

Antikorlardan elde edilecek serumlarla birçok hasta kurtarılabilir

Bugün bilinen tanımlanmış 7'ye yakın koronavirüs var. Bir hekime gittiğinizde eğer hekim size diyorsa 'ya sizde bir soğuk algınlığı var, bu nezledir' diyorsa bilin ki bu koronavirüstür. Ve bu da koronavirüs NL63 genotipidir. Şunu söylemeye çalışıyorum, koronavirüse biz yabancı değiliz ancak bu Kovid-19 gerçekten çok zorlu bir virüs ve bütün dünyayı da imtihan ediyor. Şunu söylemeye çalışıyorum, hızlı bir şekilde ne yapabiliriz? Benim acizane önerim, bugün koronavirüse karşı antikor geliştirmiş ve şifa bulmuş insanlar var. Dolayısıyla bunların antikorlarını alıp, hızlı bir şekilde bunları izole edip akut durumunda olan veya yoğun bakımda olan hastalara verilebilir.

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