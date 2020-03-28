ABD'de ve İngiltere'de korkunç bilanço! 1 günde...

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 600 bine yaklaştı. Salgın nedeniyle 27 bin 364 kişi hayatını kaybetti.



Salgının yeni merkezi olan ABD'de vaka sayısı 104 bine fırladı. ABD Başkanı Donald Trump, 2 trilyon dolarlık teşvik planını imzalayarak, yürürlüğe soktu. Bu, ABD tarihinin en büyük teşvik planı oldu. Trump ayrıca, General Motors'un solunum cihazı üretmesi için Savunma Üretim Kanunu'nu (DPA) onayladığını duyurdu.



Dün, Avrupa'da salgından en kötü etkilenen ülkeler İspanya'da 769, İtalya'da ise 969 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.



Salgın, Britanya'da '10 Numara'yı da vurdu. Başbakan Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock, Koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.



Bugün (28 Mart 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:



ABD'de vaka sayısı 100 bini aştı



Enfekte sayısında Çin ve İtalya'yı geride bırakan ABD'devaka sayısı 104 bin 839'a yükselirken, ülke genelinde virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı bin 711'e ulaştı.



Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Mike Kelly, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Böylece ülkede Koronavirüs bulaşan Kongre üyesi sayısı 5'e çıktı.



İspanya'da 24 saatte 832 kişi öldü



İspanya'da Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 832 kişinin daha hayatını kaybettiği duyuruldu. Ülkede toplam ölü sayısı 5 bin 690'a yükseldi. Ülkedeki toplam vaka sayısının ise 64 bin 59'dan 72 bin 248'e yükseldiği.



Almanya'da ölü sayısı 325'e çıktı



Almanya'daki Koronavirüs vaka sayısı 48 bin 500'ü aşarken, ölü sayısı 325'e yükseldi.



İran'da 139 kişi daha hayatını kaybetti



İran'da son 24 saatte 139 kişi Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı 2 bin 517'ye toplam vaka sayısı 35 bin 408'e ulaştı



İtalya'daki vaka sayısı da Çin'i geçti



ABD'den sonra İtalya'daki Koronavirüs vakası sayısı da salgının ilk başladığı ülke olan Çin'i geçti. Çin'de 81 bin 946 vaka görülürken, İtalya'da vaka sayısı 86 bin 948'e yükseldi.



Tayland'da 6. ölüm



Tayland'Daki yeni tip Koronavirüs vakası sayısının 109 artarak bin 245'e yükseldiği duyuruldu. Hastalık sebebiyle 6. defa bir vatandaşın öldüğü duyuruldu.



Meksika'da vaka sayısı iki katından fazla yükseldi



Meksika'da 717 kişide daha yeni tip Koronavirüs tespit edildiği açıklandı. Düne kadar ülkedeki toplam vaka sayısı 585'ti. Ülkede virüs kaynaklı nedenlerden hayatını kaybedenlerin sayısı 12 artarak 20'ye çıktı.



ABD'nin hastane gemisi Los Angeles'a vardı



ABD Donanması'na ait hastane gemisi "Mercy", hastanelerin yükünü biraz azaltmak üzere Los Angeles'a geldi. Geminin içinde bin 200 sağlık personeli ve bin yatak bulunuyor. "Mercy"nin içinde bir MRI makinesi ve 4 röntgen cihazı da var.

