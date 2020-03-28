24 saatte 10 yalan uydurdular!

Dünyanın alarma geçtiği, Avrupa'nın iflas ettiği koronavirüs karşısında paniğe kapılmayan Türkiye'nin salgın ile başarılı mücadelesi, karanlık odakları rahatsız etti. Devletin ilgili kuruluşlarının “Evde kal” çağrısına uyarak “kendi olağanüstü halimizi” oluşturduğumuz günlerde bile AK Parti Hükümeti'ni karalamaya çalışan zihniyetin, virüs ile ilgili söylemlerinin ‘tamamı yalan' çıktı. Türkiye'nin geçtiği her kritik süreçte yerli ve milli tutumdan uzak duran küresel çetenin son 24 saatte ürettiği yalanlar, bir bir çürütüldü.



İşte karanlık zihniyetin yalanları ve gerçekte olanlar:



Yalan: Hastanelerde sağlık personeli için koruyucu malzeme (eldiven, maske vb.) yok.



Gerçek: Bütün hastanelere yeterli malzeme sağlanıyor. Zaten tıbbi malzemelerin ihracatı durduruldu. Bakanlık tüm yerli üreticilerle anlaşıyor.



Yalan: Temel gıda maddelerine erişimde sıkıntı yaşanacak.



Gerçek: Türkiye'de gıda ürünü arzında kesinti olmayacağı defalarca açıkladı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nde yeterli stok var. Üretim, stok ve tedarik zincirinin aksamaması için tüm önlemler alındı. Tarımsal ve sanayi üretimi devam ediyor.



Yalan: Cezaevlerinde koronovirüs salgınına karşı önlem alınmadı.



Gerçek: Koronavirüsle mücadele kapsamında cezaevlerinde mahkumlara risk oluşturmamak için tüm tedbirler alındı. Görüş ve ziyaretlerin ertelendiği cezaevlerine tıbbi ve koruyucu malzemeler tedarik edildi. Aynı şekilde cezaevi araçları, açık ve kapalı alanlar düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Cezaevine ilk giriş yapan mahkumlar ise 14 gün izole ediliyor.



Yalan: Türkiye koronavirüs tanı testi yapmayı bıraktı.



Gerçek: Toplam 20 bin 345 test yapıldı. Test sayısı artarak devam ediyor. Türkiye yerli tanı kitini geliştiren ilk ülkelerden biri. Çin'den alınan ilk parti hızlı tanı kitleri, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye getirildi. Virüsü 15 dakikada tespit eden kitlerden Türkiye'ye toplam 2 milyon adet geleceği açıklanmıştı.



Yoğum bakım yalanı

Yalan: Türkiye'nin yoğun bakım kapasitesi yetersiz.



Gerçek: Virüsle mücadele kapsamında yoğun bakım yatak kapasitesi büyük önem arz ediyor. Türkiye'de her 100 bin kişiye düşen yoğun bakım yatak sayısı 40. Bu oran İtalya'da 12.5, Almanya'da 29.2, ABD'de 34.7, Fransa'da 11.6, İngiltere'de 6.6. Avrupa Birliği ortalaması ise 11.5.



Yalan: Vekillere özel koronavirüs tanı kiti getirildi.



Gerçek: Milletvekillerine özel koronavirüs tanı kiti getirildiği iddiaları asılsız. TBMM Başkan Mustafa Şentop, “TBMM Hastanesi, Sağlık Bakanlığı'na bağlı herhangi bir ayrıcalığı yok. Milletvekilleri için özel hızlı tanı kiti getirildiği yalandır” dedi.



Altın varaklı kalorifer uydurması

Yalan: Berat Albayrak'ın evinde altın varaklı kalorifer peteği var.



Gerçek: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın fotoğrafının çekildiği yer evi ya da başka bir meskeni değil. Osmanlı Devletinden kalma tarihi Beylerbeyi Sarayı. Fotoğrafın çekildiği toplantı odası da kamu hizmetlerinde kullanılıyor.



Yalan: Korona kâbusu sürerken, Kanal İstanbul ihalesi yaptılar.



Gerçek: Kanal İstanbul ihalesinin yapıldığı doğru değil. Bahsi geçen ihale tarihi Odabaşı ve Dursunköy köprülerinin rekonstrüksiyon projeleri için yapıldı.



Yine hedeflerinde THY var

Yalan: Türk Hava Yolları, tüm ödemeleri durdurdu.



Gerçek: 68 ülkeye uçuşlarını durduran Türk Hava Yolları, iç hat uçuşlarının yanı sıra bu dönemde sadece 4 noktaya uçuş yapıyor. Türk Hava Yolları tüm ödemeleri durdurduklarına yönelik haberlerin gerçek dışı olduğunu açıkladı. Salgına karşı tüm önlemlerini aldıklarını belirten THY, şu ifadeleri kullandı: “Türk Hava Yolları nice krizleri başarı ile geçirmiş bir şirket olarak, bu krizi de en hızlı bir şekilde atlatacaktır.”



Yalan: Ankara Dışkapı Hastanesi'nde 104 vatandaş koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.



Gerçek: 104 vatandaşın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği iddiası asparagas. Ülke genelinde salgın sebebiyle şimdiye kadar 75 hasta vefat etti.