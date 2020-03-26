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Korona virüsünden korunmanın tek yolu...

Salgınla mücadele için 15 dakikada virüs tespiti yapan hızlı tanı kitlerinin bir kısmı önceki gün ülkemize getirtildi. İlk olarak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen hızlı tanı kitlerinin kalan kısımları ise parça parça ülkeye geliyor.

Sağlık / 26 Mart 2020 Perşembe 08:03
Korona virüsünden korunmanın tek yolu...

Tüm dünyada etkili olan ve korku salan corona virüs salgınına yönelik araştırmalar devam ediyor. Birçok bilim adamı korona virüse karşı yapılabilecekler hakkında bilgiler veriyor. Salgınla mücadele için 15 dakikada virüs tespiti yapan hızlı tanı kitlerinin bir kısmı önceki gün Çin'den Türkiye'ye ulaştı. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen hızlı tanı kitlerinin kalan kısımları ise parça parça Türkiye'ye getiriliyor. Son yapılan açıklamaya göre uzmanlar, korona virüs ile mücadelede test yapmanın çok önemli olduğunu söyledi. 'Çünkü ancak testle tespit edebildiğiniz hastaları izole etme şansınız var' dediler.

Koronavirüsün tespitinde tek kurtuluşun yapılacak testler olduğunu belirten uzmanlar, 'Test ettiğiniz hastaları tespit edip izole edebilme şansınız var. Kesin teşhis ancak bu testlerle konulur, yani nihai noktaya bu testlerle varılır. En çok test yapan ülke ölüm oranlarını azaltır ve salgını kontrol etmeyi başarır' diyor.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs yüzünden ölümler her geçen gün artıyor. Koronavirüsün tespiti için de her gün binlerce test yapılıyor. Salgınla mücadele için 15 dakikada virüs tespiti yapan hızlı tanı kitlerinin bir kısmı önceki gün Çin'den Türkiye'ye ulaştı.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen hızlı tanı kitlerinin kalan kısımları ise parça parça Türkiye'ye getirilecek. Bu arada vatandaşlar yeterli sayıda koronavirüs testi yapılmadığını iddia ederken, uzmanlar ise yapılan her testle salgının önüne biraz daha geçilebileceğine işaret ediyor. Uzmanlar, testlerin önemiyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

'KESİN TEŞHİS TESTLE KONULUYOR'

Prof. Dr. Recep Öztürk 'Türkiye moleküler test kullanıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün uygun gördüğü PCR dediğimiz yöntem. Bakanlığın belirlediği ve yetki verdiği laboratuvarları var. Bunların çoğu kendi laboratuvarı. Baştan beri ihtiyaç arttıkça laboratuvarların sayısı da arttı. Yapılan testlerde de kesin teşhis buralarda konuluyor. Yani nihai nokta bu testle ortaya çıkıyor. O yüzden test çok önemli.'

'YAYILMAYI YÜZDE 75 AZALTIRSINIZ'

Prof. Dr. Esin Şenol (Gazi Üniversitesi Hastanesi): 'Test ettiğiniz hastaları tespit edip ayırma şansınız oluyor. Bir vakayı ayırdığınızda o vakanın yayabileceği kişi sayısını yüzde 75 azaltıyorsunuz.

Çin'den gelen testler, hızla çok kişiyi taramamıza yarayacak. Enfekte olan ve izole olması aciliyet gösteren kişi, normalde 3-4 günde etrafındaki 3 ila 5 kişiye virüsü bulaştırıyor. Enfekte olanı ayırdığınız zaman bu oran düşer, salgın eğrisi aşağıya iner. '

Prof. Dr. Önder Ergönül 'Dünyanın uyguladığı testi uyguluyoruz. Çin'den getirilen erken tanı kitleriyle daha çok insana tanı konacak. Test yapılması çok önemli.'

KoronavirüsBilim AdamıÖnder ErgönülRecep ÖztürkDünya Sağlık Örgütü

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