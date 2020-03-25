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Uyarılara kimse kulak asmayınca çıldırdı!

Koronavirüsün kasıp kavurduğu İtalya'da 1 günde 743 kişi daha ölünce Campania Bölgesi Başkanı Vicenzo De Luca, öfke kustu. Başkan De Luca, ölümlere rağmen mezuniyet partisi isteyen öğrenciler olduğu ve parti yapılırsa polis göndererek orayı yaktıracağını açıkladı.

Dünya / 25 Mart 2020 Çarşamba 08:39
Uyarılara kimse kulak asmayınca çıldırdı!
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İtalya'da korona virüs yüzünden gelen ölümlerin ardı arkası kesilmiyor. Halen tedbirsiz davranan kişilerin varlığı ise yöneticileri çileden çıkarıyor.
Ölümcül virüs yüzünden her geçen gün ölümlerin arttığı ülkeden, bugün de kötü haber geldi.

Bir günde 743 ölüm daha

Yetkililerin açıkladığı sayılara göre, bugün 743 kişi daha ölümcül virüse yenilerek hayatını kaybetti.

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 743 artarak, 6 bin 820'ye yükseldi.

Ölümler sokağa çıkmayı engelleyemiyor

Diğer yandan, her geçen gün yüzlerce ölü haberinin geldiği İtalya'da insanlar, tüm uyarılara rağmen evlerinden çıkmaya devam ediyor.

Yerel yöneticiler uyarılara devam ediyor

Yasaklara, kısıtlamalara, üst düzey yetkililer ve bilim insanlarının tüm uyarılarına rağmen spor, alışveriş vb bahanelerle dışarı çıkan İtalyanlar, deyim yerindeyse yöneticileri delirtti. Campania Bölgesi Başkanı Vicenzo De Luca, mezuniyet partisi vermek isteyen öğrencileri polis göndermekle tehdit etti. 

Sokaktakileri eve gönderdiler

Kimi İtalyan belediye başkanları, çektikleri videolarla vatandaşlarını sokağa çıkmamaları yönünde uyarırken kimileri ise sokak sokak dolaşarak insanları evlerine göndermeye çalışıyor.

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