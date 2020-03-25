Uyarılara kimse kulak asmayınca çıldırdı!

İtalya'da korona virüs yüzünden gelen ölümlerin ardı arkası kesilmiyor. Halen tedbirsiz davranan kişilerin varlığı ise yöneticileri çileden çıkarıyor.

Ölümcül virüs yüzünden her geçen gün ölümlerin arttığı ülkeden, bugün de kötü haber geldi.



Bir günde 743 ölüm daha



Yetkililerin açıkladığı sayılara göre, bugün 743 kişi daha ölümcül virüse yenilerek hayatını kaybetti.



İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 743 artarak, 6 bin 820'ye yükseldi.



Ölümler sokağa çıkmayı engelleyemiyor



Diğer yandan, her geçen gün yüzlerce ölü haberinin geldiği İtalya'da insanlar, tüm uyarılara rağmen evlerinden çıkmaya devam ediyor.



Yerel yöneticiler uyarılara devam ediyor



Yasaklara, kısıtlamalara, üst düzey yetkililer ve bilim insanlarının tüm uyarılarına rağmen spor, alışveriş vb bahanelerle dışarı çıkan İtalyanlar, deyim yerindeyse yöneticileri delirtti. Campania Bölgesi Başkanı Vicenzo De Luca, mezuniyet partisi vermek isteyen öğrencileri polis göndermekle tehdit etti.



Sokaktakileri eve gönderdiler



Kimi İtalyan belediye başkanları, çektikleri videolarla vatandaşlarını sokağa çıkmamaları yönünde uyarırken kimileri ise sokak sokak dolaşarak insanları evlerine göndermeye çalışıyor.