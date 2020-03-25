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O ülkede korkunç rakamlar! Bir günde 738 kişi öldü!

İspanya'da yeni tip Corona Virüsü (Kovid-19) salgınından dolayı hayatlarını kaybedenlerin sayısı düne göre 738 artışla 3 bin 434'e çıktı.

Dünya / 25 Mart 2020 Çarşamba 12:13
O ülkede korkunç rakamlar! Bir günde 738 kişi öldü!

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı hayatlarını kaybedenlerin sayısı düne göre 738 artışla 3 bin 434'e çıktı

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs Avrupa'da can almaya devam ediyor. Avrupa bölgesinde İtalya'dan sonra salgından en çok etkilenen ülkelerden olan İspanya'dan bir son dakika haberi geldi.

Gelen son dakika bilgilerine göre; İspanya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında 738 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 3 bin 434'e yükseldi.

KoronavirüsAvrupaİspanyaİtalya

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