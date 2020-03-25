Dün koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’den sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Sarı-kırmızılı teknik adam, sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"O kadar güzel ve özel duygular içerisindeyim ki her duayı yüreğimde hissediyorum. Bu, hepimiz için bir sınav ve dualarınızla, güzel dileklerinizle aşacağız bu sınavı. İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım. Elim kalbimde her birinize teşekkür ediyorum."





Kaynak : İHA

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