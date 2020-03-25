USD (Alış - Satış) : 6,43 - 6,45 EURO (Alış - Satış) : 7,09 - 7,10

Fatih Portakal'ın matematik hesabı çileden çıkardı!

Gazeteci Fatih Portakal, Sağlık Bakanı Koca'nın vaka sayısını açıklamasının ardından yaptığı hesaplama büyük tepkiye neden oldu. Matematik özürlü diyenler bile oldu.

Medya / 25 Mart 2020 Çarşamba 21:44
Fatih Portakal'ın matematik hesabı çileden çıkardı!

Dün gece Bakan Koca'nın açıkladığı rakamlara göre Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 1872, ölen kişi sayısı ise 44'e ulaştı. Gazeteci Fatih Portakal, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya neden radikal önlem almadıklarını sordu.

FOX Ana Haber Sunucusu Gazeteci Fatih Portakal, kişisel sosyal medya hesabından, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yönelttiği soruda, 'Dünyada vakaya karşı ölüm oranı %4'ün üzerinde. TR'de bu oran %2,5'lar civarı. Ortalamanın altındayız diye sevinmeyin, çünkü bizde test yetersiz. Yarindan itibaren test adeti artacak. Sonuç ne olacak göreceğiz. Hala neden radikal önlem almiyorsunuz sayın Fahrettin Koca?' ifadelerini kullandı.

'Verilecek zorunlu evde kalma karari ile toplum içinde olan belki de çok sayida koronavirüs taşıyıcısı başkalarına temas etmemiş olacak' diyen Portakal, 'Yoksa devlet kasasında zaruriyeti karsılayabilecek para yok mu?' diye sordu.

Portakal'ın paylaşımları şöyle:





Kaynak: Nethaber

Sosyal MedyaKoronavirüsFahrettin KocaFatih PortakalSağlık Bakanı

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

ODA TV DOSYASI BÖLÜM 2

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ÖLEN MÜSLÜMANSA ÖLÜM ÖNEMSİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı