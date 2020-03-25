Fatih Portakal'ın matematik hesabı çileden çıkardı!

Dün gece Bakan Koca'nın açıkladığı rakamlara göre Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 1872, ölen kişi sayısı ise 44'e ulaştı. Gazeteci Fatih Portakal, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya neden radikal önlem almadıklarını sordu.



FOX Ana Haber Sunucusu Gazeteci Fatih Portakal, kişisel sosyal medya hesabından, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yönelttiği soruda, 'Dünyada vakaya karşı ölüm oranı %4'ün üzerinde. TR'de bu oran %2,5'lar civarı. Ortalamanın altındayız diye sevinmeyin, çünkü bizde test yetersiz. Yarindan itibaren test adeti artacak. Sonuç ne olacak göreceğiz. Hala neden radikal önlem almiyorsunuz sayın Fahrettin Koca?' ifadelerini kullandı.



'Verilecek zorunlu evde kalma karari ile toplum içinde olan belki de çok sayida koronavirüs taşıyıcısı başkalarına temas etmemiş olacak' diyen Portakal, 'Yoksa devlet kasasında zaruriyeti karsılayabilecek para yok mu?' diye sordu.



Portakal'ın paylaşımları şöyle:











Kaynak: Nethaber



