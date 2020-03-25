Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Seri üretime geçilecek!

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, koronavirüs tedbirleri kapsamında bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlanacağının bilgisini verdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlanacağını duyurdu.
Dönmez, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Kovid-19 önlemleri kapsamında enerjide kesintisiz hizmet için atılan adımları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a arz ettiklerini belirtti.
“Seri üretime başlıyoruz”
Bakan Dönmez, 'Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Ar-Ge çalışmasını tamamladığımız bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlıyoruz. En kısa zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.' ifadelerini kullandı.