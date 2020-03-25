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15 hasta daha hayatını kaybetti!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsten 15 hastanın daha hayatını kaybettiğini açıkladı. haytını kaybedenlerin sayısı 59'a vaka sayısı ise 2433'e çıktı.

Güncel / 25 Mart 2020 Çarşamba 22:07
15 hasta daha hayatını kaybetti!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısının 59'a, toplam vaka sayısının ise 2 bin 433'e yükseldiğini açıkladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölüm sayısına ilişkin son bilgileri verdi. Son 24 saatte 5 bin 35 test yapıldığını ve 561 yeni tanı konduğunu belirten Bakan Koca, 15 hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı. Son rakamlarla birlikte Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 59'a, toplam vaka sayısı ise 2 bin 433'e yükselmiş oldu.

"SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Son 24 saatte 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. Sayılar, kayıp acısını, endişeyi ifade edemez. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar"



Sosyal MedyaKoronavirüsSayılarTürkiyeSağlık Bakanı

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