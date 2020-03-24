Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları 2021'e ertelendi

Corona virüs salgını nedeniyle akıbetinin ne olacağı merak edilen 2020 Tokyo Olimpiyatları, önümüzdeki yıla ertelendi.



Yaklaşık bir haftalık sürece kadar olimpiyatların ertelenmesinin gündemde olmadığını belirten IOC Başkanı Thomas Bach ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe de artık bu fikri benimsediler ve Reuters'in haberine göre Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach, oyunların 2021'in yaz aylarında gerçekleştirilmesi konusunda anlaşmaya vardılar.



Abe, bugün yapılan görüşmede erteleme teklifini iletirken olumlu cevap aldı ve oyunların 2021 yılına ertelendiğini açıkladı.