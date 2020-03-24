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Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları 2021'e ertelendi

Tüm dünyada spor takviminde ciddi aksamalar yaratan koronavirüs salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları da 2021 yılına ertelendi. Daha önce olimpiyatların ertelenmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirten Japonya Başbakanı Shinzo Abe de IOC ile bugün yapılan görüşmede erteleme yönünde karar aldıklarını açıkladı.

Dünya / 24 Mart 2020 Salı 14:20
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları 2021'e ertelendi

Corona virüs salgını nedeniyle akıbetinin ne olacağı merak edilen 2020 Tokyo Olimpiyatları, önümüzdeki yıla ertelendi.

Yaklaşık bir haftalık sürece kadar olimpiyatların ertelenmesinin gündemde olmadığını belirten IOC Başkanı Thomas Bach ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe de artık bu fikri benimsediler ve Reuters'in haberine göre Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach, oyunların 2021'in yaz aylarında gerçekleştirilmesi konusunda anlaşmaya vardılar.

Abe, bugün yapılan görüşmede erteleme teklifini iletirken olumlu cevap aldı ve oyunların 2021 yılına ertelendiğini açıkladı.

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