Skandal! ODA Tv o iki provokatör gazeteciyi savundu!

Geçtiğimiz günlerde EBA Tv'de başörtülü öğretmeni hedef gösteren Can Ataklı büyük tepki toplarken, yaptığı karikatür ile dini değerleri aşağılayan Enver Aysever'e de soruşturma başlatılmıştı.



Milletin dini değerlerini ve dini simgesi olan başörtüyü eleştirmeyi, karikatürlerle dalga geçmeyi kendin de hak gören ve bunu bağımsız gazetecilik olarak nitelendiren bir takım sözde gazeteciler bir çok yetkili kişiden tepki alırken sadece kendileri gibi olandan destek gördü.



Destek verip, oklarını eleştirenlere yönelten ODA Tv ekibi ise her zaman ki gibi hadsiz davranışlar sergileyenleri, millete hakaret edenleri savunma merkezi oldu. Desteğini ise 'her gün bir gazeteciyi hedef alıyorlar' sözleriyle belirtti.