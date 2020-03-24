USD (Alış - Satış) : 6,43 - 6,45 EURO (Alış - Satış) : 7,09 - 7,10

Skandal! ODA Tv o iki provokatör gazeteciyi savundu!

ODA Tv ekibi bu kez günlerdir yaptıkları hadsiz söylem ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Enver Aysever ve Can Ataklı'yı savundu.

Güncel / 24 Mart 2020 Salı 09:49
Skandal! ODA Tv o iki provokatör gazeteciyi savundu!

Geçtiğimiz günlerde EBA Tv'de başörtülü öğretmeni hedef gösteren Can Ataklı büyük tepki toplarken, yaptığı karikatür ile dini değerleri aşağılayan Enver Aysever'e de soruşturma başlatılmıştı. 

Milletin dini değerlerini ve dini simgesi olan başörtüyü eleştirmeyi, karikatürlerle dalga geçmeyi kendin de hak gören ve bunu bağımsız gazetecilik olarak nitelendiren bir takım sözde gazeteciler bir çok yetkili kişiden tepki alırken sadece kendileri gibi olandan destek gördü.

Destek verip, oklarını eleştirenlere yönelten ODA Tv ekibi ise her zaman ki gibi hadsiz davranışlar sergileyenleri, millete hakaret edenleri savunma merkezi oldu. Desteğini ise 'her gün bir gazeteciyi hedef alıyorlar' sözleriyle belirtti.



BaşörtülüKarikatürEnver AyseverCan AtaklıOda Tv

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

ODA TV DOSYASI BÖLÜM 2

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ÖLEN MÜSLÜMANSA ÖLÜM ÖNEMSİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı