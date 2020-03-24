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İtalya'dan gelen haberler korkunç'

İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 743 artarak 6 bin 820'ye yükseldi.

Dünya / 24 Mart 2020 Salı 18:53
İtalya'dan gelen haberler korkunç'

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgınının çok etkilediği ülke olan İtalya'da bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 743 artarak 6 bin 820'ye yükseldi.

ABD, HOLLANDA VE İSPANYA'DA DA ÖLÜ SAYISI ARTTI

Öte yandan; koronavirüs salgını ile mücadele eden ABD, Hollanda ve İspanya'da da ölü sayısı yükseldi. ABD'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 120 kişi artarak 593'e yükseldi. Ülkede virüsün bulaştığı toplam kişi sayısı ise son 24 saatte 11 bin 256 artarak 46 bin 481'e çıktı.

Hollanda'da da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 63 kişi artarak 276'ya çıktı. Ülkede toplam vaka sayısı ise 811 artışla 5 bin 560'a çıktı.

İspanya'da ise ölümcül salgın sebebiyle son 24 saatte 512 kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 2 bin 694'e yükseldi.

KoronavirüsÇinHollandaİspanyaİtalya

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