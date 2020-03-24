Gezibilen isimli hesap, karantina sürecinde dikkat çekiyor

Virüsle mücadele sürecinde psikologlardan doktorlara, belediyelerden taşıma şirketlerine kadar her kesimden topluluk, taşın altına elini koyuyor. Bu kapsamda GeziBilen isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar da kısa sürede dikkat çekti. Karantina sürecinde evde oturan insanlar için farklı tipte iki rota seçeneği oluşturan sosyal medya hesabının takipçi sayısı hızla artıyor.



GEZİBİLEN, ÖNCE GÜLDÜRDÜ SONRA ŞAŞIRTTI

‘Günübirlik Keyif Rotası' isimli paylaşımda evde tura çıkma mantığıyla yayınlanan post; takipçilerini önce gülümsetti sonra şaşırttı. Günlük yaşantıya sabah 08:00 itibarıyla el yüz yıkayıp temizliğin önemine vurgu yaparak hazırlanan rota, mutfak ziyareti ve kahvaltıyla başlıyor. Gün içerisinde balkonda hava almanın yanı sıra yemek saatlerinde bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine de dikkat çekiyor. Akşam etkinliği kapsamında da sağlık çalışanlarına destek için alkış eylemine katılıma davet unutulmamış.



ROTALARIN İÇİNDE ÖNEMLİ BİLGİLER DE VAR

GeziBilen isimli sosyal medya hesabı dikkat çeken bu paylaşımının hemen ardından ikinci paylaşımını da çok geçmeden takipçileriyle buluşturdu. Bu sefer ‘Evde Dijital Rota' isimli postlarında ise bir gün boyunca teknoloji kullanılarak evde yapılabilecek aktivitelere farklı bir bakış açısı getirdi. Google Maps üzerinden sahilde yürümenin keyfini yaşatan rotada dün eğitim hayatında alınan önlem kapsamında TRT EBA TV'ye de atıfta bulunuluyor. TedX'teki gelişim videolarından Youtube'daki adrenalin dolu deneyimlere, Google'in sertifikalı ücretsiz kurs programlarından yemek yapım videolarına kadar günü verimli kullanmaya dair seçeneklerin çoğu rota kapsamında sunulmuş. Paylaşılan bu rotada, takipçilerine aynı zamanda birçok şeyin nasılda gözden kaçırıldığına işaret ederek farkındalık oluşturmaya da çalışılıyor.



Sosyal medyada paylaşılan postlar, kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından beğenilmeye devam ediyor. GeziBilen isimli hesaptan yapılan paylaşımlar arasında Türkiye'nin birçok gezi noktasını anlatan içerik ve fotoğraflar da bulunuyor.



Söz konusu sosyal medya hesabından yayınlanacak diğer postlar ise merak konusu…













