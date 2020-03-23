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Rus doktordan ürperten koronavirüs açıklaması: Bizi bunu yapmaya zorluyorlar

Doktorlar Birliği Sendika Yöneticisi Anastasiya Vasilyeva, ülkesindeki koronavirüs vakalarının kayıtlara 'zatürre' olarak geçildiğini belirterek “Doktorları gerçek durumu gizlemeye ve koruyucu ekipmanların eksik olduğu konusunda susmaya zorluyorlar. Ülkemizi tehlikeye atıyorlar. Bu yetkililerin aptallığıdır” ifadelerini kullandı.

Dünya / 23 Mart 2020 Pazartesi 10:26
Rus doktordan ürperten koronavirüs açıklaması: Bizi bunu yapmaya zorluyorlar

Koronavirüs salgını tüm dünyayı kasıp kavururken Rus doktorlardan önemli bir açıklama geldi. Doktorlar Birliği Sendika Yöneticisi Anastasiya Vasilyeva, “Doktorları gerçek durumu gizlemeye ve koruyucu ekipmanların eksik olduğu konusunda susmaya zorluyorlar. Ülkemizi tehlikeye atıyorlar. Bu yetkililerin aptallığıdır” dedi.

Doktorların koruma ekipmanı olmadan hastaları tedavi etmek zorunda kaldığını savunan Vasilyeva, “Doktorlara virüse karşı bütün dünyada kullanılan koruma ekipmanlarının verilmemesi halka karşı işlenen bir suçtur” yorumunda bulundu. Yetkililerin halkın panik olmasını engellemeye çalıştıklarını iddia eden Vasilyeva, “Yetkililer, koronavirüs kelimesini kullanmaktan kaçınıyor ve hastane birimleri ve hatta doğumevleri zatürre hastalığına uygun şekilde dönüştürülüyor” ifadesini kullandı.

KoronavirüsHastane

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