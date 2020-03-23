İngiltere'de sınırlama getirdi!

İngiltere'de insanların sadece gerekli alışveriş ve tek başına spor yapmaları için evden çıkmalarına izin verilmesi kararı alındı. Market ve eczaneler hariç tüm ticari faaliyetlerin durdurulmasına karar verildi



İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa'ya hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı yeni önlemleri açıkladı.



İnsanlara sadece gerekli alışveriş ve tek başına spor yapmaları için evden çıkmalarına izin verilmesi kararı alındığını belirten Johnson, market ve eczaneler hariç tüm ticari faaliyetlerin durdurulduğunu açıkladı.



Johnson, "Bu akşam İngiliz halkına çok basit bir talimat vermeliyim; evde kalmalısınız. Çünkü yapmamız gereken kritik şey, hanehalkları arasındaki yayılmayı önlemek" dedi.

Polisin para cezası kesilmesi ve toplanmaların dağıtılması gibi kısıtlamaları uygulamasına izin verileceğini kaydeden Johnson, sözgelimi kısıtlamaların 3 hafta içinde tekrar gözden geçirileceğini dile getirdi.





Koronavirüs salgınını ülkesinin "on yıllardır karşılaştığı en büyük tehdit" olduğu ifade eden Johnson, yayılımın devam etmesi halinde Ulusal Sağlık Hizmeti'nin (NHS) müdahelede yetersiz kalacağını söyledi.



"Ulusal acil durum anında sizi evde kalmaya, NHS'imizi korumaya ve hayat kurtarmaya çağırıyorum" açıklamasında bulunan Johnson, "Ancak şu anda kolay bir seçenek yok. Önümüzde zorlu bir yol var ve birçok yaşamın ne yazık ki kaybedileceği hâlâ doğru" diye konuştu.



İngiltere Halk Sağlığı Kurumu'nun son açıklamasına göre, ülkede Covid-19'dan ölenlerin sayısı dün 48 artarak 281 olmuştu.

