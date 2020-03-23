Başkent'te koronavirüs paniği!

İddialara göre, zatürre şikayeti nedeniyle Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne giden erkek şahıs, doktorlar tarafından korona virüs şüphesi nedeniyle karantina altına alınmak istenince hastaneden kaçtı. Karantinaya alınmak istemeyen erkek şahıs kayıplara karıştı. Korana virüs şüphelisinin hastaneden kaçtığını fark eden doktorlar, polis ekiplerine haber verdi. Detaylı çalışmaların ardından şüpheli şahıs, İnönü Mahallesindeki evinde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şüpheliyi tekrardan güvenli bir şekilde Ankara Bilkent Şehir Hastanesine getirerek karantina altına aldı. Kaynak : İHA

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