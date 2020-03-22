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Yaşının büyük yazdırıldığını öne süren pazarcı kadın evine götürüldü

Manavgat ilçesinde pazarcılık yapan 65 yaşındaki Cevriye Şen: 'Ben aslında 61 yaşındayım, dedem kimliğimi alırken 4 yaş büyük yazdırmış'.

3. Sayfa / 22 Mart 2020 Pazar 15:37
Yaşının büyük yazdırıldığını öne süren pazarcı kadın evine götürüldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis ekipleri, pazarda satış yapan 65 yaş üstündeki vatandaşları bilgilendirdi, yaşının büyük yazdırıldığını öne süre bir kadını evine götürdü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması ve yasaklanması uygulaması kapsamında denetimler sürdürülüyor.

Manavgat'ta polis ekipleri, Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde kurulan sebze meyve pazarında çalışma yaptı.

Eldiven giyerek ve maske takarak tezgahında satış yapan pazarcılardan Cevriye Şen'in kimlik kontrolünde 65 yaşında olduğu tespit edildi.

Ekiplerin İçişleri Bakanlığının genelgesi olduğunu, 65 yaş ve üstündekilerin evden çıkamayacağını belirtmesi üzerine Şen, 'Ben aslında 61 yaşındayım, dedem kimliğimi alırken 4 yaş büyük yazdırmış. Hep o dedemin yüzünden oluyor bunlar.' ifadesini kullandı.

Tezgahın başına kızının gelmesinin ardından polis ekipleri, ikna etmekte güçlük çektiği Şen'i evine götürdü. Kaynak : AA

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