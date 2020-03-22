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CHP’nin kanalı Halk TV’de skandal sözler!

CHP'yi her konuda öven Halk TV'de yayınlanan ve Ayşe Nur Aslan’ın moderatörlüğünü yaptığı Medya Mahallesi isimli programa katılan Şeyda Taluk skandal sözlere imza attı.

Televizyon / 22 Mart 2020 Pazar 08:23
CHP’nin kanalı Halk TV’de skandal sözler!

Taluk konuşması esnasında 'Koronavirüs ağırlıklı olarak yaşlıları vuruyor ve AK Parti'nin seçmeni zaten yaşlı bir seçmen' ifadelerini kullandı. Olayın sosyal medyaya düşmesi sonrası Şeyda Taluk'a kullanıcılar tarafından tepki yağdı.

CHP'nin kanalı Halk TV'de yeni bir skandal daha yaşandı. 20 Mart'ta yayınlanan ve Ayşenur Arslan'ın moderatörlüğündeki Medya Mahallesi isimli programa Faruk Bildirici ve Şeyda Taluk konuk oldu.

Konuklardan Şeyda Taluk koronavirüs hakkında yaptığı konuşması sırasında 'Koronavirüs ağırlıklı olarak yaşlıları vuruyor ve AK Parti'nin seçmeni zaten yaşlı bir seçmen' sözleriyle rezalete imza attı.

Büyük tepki çekti
Yaşanan olan sosyal medyada büyük tepkiye neden olurken, kullanıcılar Şeyda Taluk'a tepki gösterdi.

KoronavirüsAk PartiSkandal

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