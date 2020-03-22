CHP'li İBB Sözcüsü Murat Ongun özür tweetini sildi

CHP'li İBB Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile metro girişine çöp bırakarak fotoğrafını çeken bir kişinin AK Parti'li belediye çalışanı olduğunu iddia etmiş, gerçeğin ortaya çıkmasının ardından geri vites yaparak özür dilemişti. Ongun özür paylaşımını ve çöp videosunu sosyal medya hesabından sildi..



Devletin ve milletin birlik olarak koronavirüse karşı mücadele verdiği kritik süreçte CHP'li İBB 'çöp' iftirasıyla yine gündemi meşgul etmeyi başardı.



AK PARTİ'Lİ BELEDİYEYİ HEDEF GÖSTERDİ

Bir belediye çalışanının Metro girişine çöp atarak fotoğraf çektiği görüntüleri paylaşan İBB sözcüsü Murat Ongun çöpü atan kişinin Çekmeköy Belediyesi çalışanı olduğunu iddia etti.





Twitter üzerinden görüntülerin olduğu videoyu paylaşan Ongun, Çekmeköy Belediyesini ve Belediye Başkanı Ahmet Poyrazı tweetine etiketleyerek, 'Bu zor günlerde bile trollük yapanları kınıyoruz. Kamuda partizanlığın akıl tutulmasına yol açtığının da en açık örneğidir. Metro girişine çöpü bırakıp sonra fotoğraf çeken ilçe belediyesinin bu temizlik görevlisini kamu vicdanına havale ediyoruz. @Cekmekoybeltr @AhmettPoyraz' ifadelerini kulandı.



CHP YANDAŞI MEDYA ÇÖP YALANINA ÇANAK TUTTU

Murat Ongun'un ortaya attığı yalana CHP yandaşı medya da çanak tutarak yayılmasını sağladı. Sözcü, Oda TV, Cumhuriyet ve Birgün gibi medya organları üzerinden 'çöp' iftirası köpürtülerek siyasi çıkar sağlanmaya çalışıldı.



















ERÇEK ORTAYA ÇIKTI ONGUN GERİ VİTES YAPTI

Çekmeköy Belediye Başkanının çöpü atan şahsın Çekmeköy Belediyesi çalışanı olmadığını tam tersine Büyükşehir Belediyesi çalışanı olduğunu açıklamasının ardından Ongun yine Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla geri vites yaparak özür diledi. Kendisini 'dürüstlük ve şeffaflık' kelimeleriyle temize çıkarmayan çalışan Ongun yaptığı açıklamada, 'Dürüstlük ve şeffaflık temel ilkemiz. Bugün paylaştığım videodaki görevlinin @Cekmekoybeltr değil, İBB Park Bahçeler Müdürlüğü personeli olduğunu tespit ettik. Gerekli işlem yapıldı. Bu hatadan ötürü Belediye Başkanımız @AhmettPoyraz 'dan özür dilerim.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.' ifadelerini kullandı.



ÖZÜR PAYLAŞIMINI SİLDİ

Çöp siyasetini eline yüzüne bulaştıran ve yapmak istediği algı operasyonu elinde patlayan Murat Ongun, özür dilemesinin üzerinden henüz 24 saat geçmeden sosyal medyada paylaştığı çöp videosunu ve özür paylaşımını sildi. Karıştığı rezaleti bu şekilde unutturmaya çalışan Ongun'a sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı.



