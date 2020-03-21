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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs ile ilgili sosyal medya hesabından videolu bir mesaj yayımladı.

Güncel / 21 Mart 2020 Cumartesi 22:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı!
Video için tıklayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs ile ilgili sosyal medya hesabından videolu bir mesaj yayımladı. 


Erdoğan yayımladığı mesajda, 'Evlerimizde kalalım bu süreci hep birlikte atlatacağız. Yaşadığımız bu zorlu sürecin bir an evvel son bulmasını tüm insanlığın sağlık ve huzura kavuşmasını Cenab-ı Allah'ta niyaz ediyorum. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla görevinin başındadır. Aziz milletin müsterih olsun. Özellikle Sağlık Bakanlığımız tüm çalışanlarıyla artık zaman mefhumu kullanmadan çalışmaktadır.' ifadelerini kullandı.






Sosyal MedyaKoronavirüsCumhurbaşkanıAllahRecep Tayyip Erdoğan

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