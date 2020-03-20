Yılmaz Özdil şimdi de bilim kurulunu provoke etti!

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ve onun koronavirüs salgınını yenebilmek adına özel olarak kurdurduğu Bilim Kurulu'na güveniyor.



Büyük özveriyle çalışan Bilim Kurulu üyeleri sık sık TV programlarına çıkıp halkı bilgilendirse de içimizdeki bazı memnuniyetsizler yine takacak bir kulp bulmayı başarabiliyorlar.



O isimlerden biri de tahmin edebileceğiniz üzere Sözcü yazarı Yılmaz Özdil...



BİLİM KURULUNU AKİL İNSANLAR HEYETİNE BENZETTİ



Özdil bugünkü yazısında koronavirüse karşı en önemli mücadeleyi veren Bilim Kurulu üyelerinin moral ve motivasyonunu düşürmeye yönelik ifadeler kullandı.



Yazısında Bilim Kurulu üyeleriyle alakasız bir bağlantı kurarak Çözüm Süreci döneminde kurulan Akil İnsanlar Heyeti'ne benzetti.



YAZACAK BİR ŞEY BULAMAMIŞ YİNE



Yılmaz Ödil'in bugünkü yazısını okuyanlar, ''Yine yazacak bir şey bulamamış belli ki...'' yorumunda bulundular.



Yılmaz Özdil mezkur yazısında 'Üzülerek hatırlatmak isterim ki... Açılımın akiller heyeti neyse, virüsün Bilim Kurulu odur' ifadelerini kullanarak sanki gerçek bilgilerin saklandığını yahut çarpıtıldığını kastederek algı oluşturmaya çalıştı.



BİLİM KURULU'NU BİLGİLERİ SAKLAMAKLA İTHAM ETTİ



Bu tutumunda ısrarcı olan Özdil, Bilim Kurulu üyelerini yaşananların arka planını saklamakla itham ederek ''Lütfen çıkın, milletin başına gelenleri bütün çıplaklığıyla millete anlatın.'' dedi.