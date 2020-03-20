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Sağlıkçılardan anlamlı mesaj...

Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi çalışanlarından anlamlı bir mesaj geldi: Biz sizin için burada kalıyoruz, sen de bizim için lütfen evde kal!

Sağlık / 20 Mart 2020 Cuma 16:10
Sağlıkçılardan anlamlı mesaj...

Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi çalışanlarından da Türkiye'deki meslektaşları gibi vatandaşlara Koronavirüs çağrısı geldi.

Sağlıkçılar, 'Biz sizin için burada kalıyoruz, sen de bizim için lütfen evde kal! notuyla vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi.

‘EVDE KAL TÜRKİYE' Yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşları uyaran Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi sağlık çalışanları, 'Biz sizin burada kalıyoruz, sen de bizim için lütfen evde kal!' dedi.

Vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını isteyen sağlıkçılardan, “Sağlık personelimiz bu zorlu süreçte 7/24 halkımıza sağlık hizmeti sunmak için fedakârca çalışıyor. Sizler de hem kendi sağlığınız hem de çevrenizdekilerin sağlığı için zorunlu bir durum olmadıkça lütfen dışarı çıkmayın.” çağrısı yapıldı.



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