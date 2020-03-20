Çarpıcı araştırma sonuçları! Koronavirüs koğuşundan dünyayı tedirgin eden görüntüler

Koronavirüs'ün (Covid-19) yeni üssü İtalya'da ölenlerin sayısı dün 427 artarak 3 bin 405'e yükseldi. Böylece İtalya, ölü sayısında Çin'i geride bıraktı. Koronavirüsün İtalya'daki merkezi Lombardiya bölgesindeki bir hastanenin koronavirüslülerin tedavi edildiği acil servisinden tedirgin eden görüntüler geldi. İtalya'daki bir araştırma ise, koronavirüsten ölenlerin büyük çoğunluğunun başka hastalıkları olduğunu ortaya çıkardı.



İnsanlar hiç tedavi görmeden ölüyorlar

İtalya'da hastanelerde görev yapan biçare doktorlar, çabalarının ne denli yetersiz olduğunu anlatıyor. Dr. Lorenzo Grazioli, 'Yoğun bakım uzmanıyım ve gergin anlara ve seçimlere alışığım. İnsanların durumu kritik ve hiç tedavi görmeden ölüyorlar ve siz fark yaratabiliyorsunuz. Bu noktada olduğunuzda yetersiz kaldığınızı fark ediyorsunuz. Biz 100 anestezi uzmanıyız, elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz fakat belki de yeterli değil” dedi.



Yoğun Bakım'dan korkunç görüntüler









İngiliz Sky News televizyonu, Lombardiya bölgesine bağlı Bergamo kentindeki Papa Giovanni XXII Hastanesi'nden yayınlanan görüntülerde, korona virüsüyle enfekte olan hastaların güçlükle nefes almaya çalıştığı görülüyor.



Ölen 10 kişiden sadece birinin koronadan başka hastalığı yok

İtalya'da virüsün öldürücülüğü ile ilgili yeni bulgulara ulaşıldı. İtalya'nin ulusal sağlık servisi tarafından yapılan araştırmaya göre koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde birinde başka bir hastalığa rastlanmadı.



İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, salgın nedeniyle hayatını kaybeden 355 kişiyi mercek altına alan ekip sadece 3 kişide mevcut bir kronik rahatsızlık saptamadı.



Aynı habere göre, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerinin yüzde 99'unun bir ya da daha fazla hastalığa sahip olduğu belirlendi.



Bu 355 kişinin yüzde 48.5'inde 3 veya daha fazla rahatsızlık saptanırken, yüzde 25.6'sında iki, yüzde 25.1'inde ise 1 rahatsızlık saptandı.



Toplam ölü sayısı 9 bine dayandı

Covid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısını 219 bin 265 olarak bildirdi. Siteye göre, Covid-19 nedeniyle toplam 8 bin 968 kişi öldü, 85 bin 745 kişi de iyileşti.

