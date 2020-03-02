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Türkiye'nin talebine ABD'den yanıt geldi!

İdlib gerginliği sonrası Türkiye'nin ABD'den istediği hava desteği talebine olumsuz yanıt geldi. ABD Savunma Bakanı Mark Esper, İdlib'te Türkiye'ye hava desteği vermeyeceklerini söyledi.

Güncel / 02 Mart 2020 Pazartesi 20:46
Türkiye'nin talebine ABD'den yanıt geldi!

Türkiye'nin ABD'den istediği hava desteği yani ABD uçaklarının kullanılması talebine Pentagon'dan olumsuz yanıt geldi. ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'nin İdlib vilayetinde Türkiye'ye hava desteği sağlamayacaklarını söyledi.

'NATO OLACAKLARA HAZIR'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Suriye'deki durumu görüştüğünü teyit eden Esper, olabilecek her şeye NATO'nun hazır olduğunu dile getirdi.

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