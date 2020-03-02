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Rus savaş gemisinden provokatif geçiş!

Rus savaş gemisi Novocherkassk İstanbul Boğazı'ndan geçti. Geminin geçişi sırasında askerlerin güvertede olması ve geminin arka bölümünde de ağır silahlı askerlerin nöbet tuttuğu görüldü.

Güncel / 02 Mart 2020 Pazartesi 20:28
Rus savaş gemisinden provokatif geçiş!

Rus Donanmasına bağlı savaş gemisi olan 142 Borda numaralı'Novocherkassk' adlı savaş gemisi saat 16.00 sıralarından Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi.

GÜVERTESİNDE ASKER GÖRÜLDÜ

Yaklaşık bir saatte Arnavutköy açıklarına gelen geminin güvertesinde çok sayıda askerin sıralandığı görüldü.Geminin boğaz geçişine iki sahil güvenlik botu ve deniz polisi yakın takipte bulunarak savaş gemisine eşlik etti.



AĞIR SİLAHLI ASKER NÖBET TUTTU

Geminin ön bölümünde bir askerin sipere yattığı görüldü. Geminin arka bölümünde de ağır silahlı askerlerin nöbet tuttuğu görüldü.Yaklaşık 1.5 saate boğaz geçişini tamamlayan gemi Doğu Akdeniz'e gitmek için Marmara Denizi'ne açıldı.




Marmara Deniziİstanbul BoğazıDoğu AkdenizSavaş GemisiSahil Güvenlik

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