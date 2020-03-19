USD (Alış - Satış) : 6,52 - 6,53 EURO (Alış - Satış) : 7,06 - 7,07

O mağazaların hepsi kapandı!

Hızla yayılan koronavirüs salgının sonrası bazı markalar da mağazalarını salgına karşı önlem için kapama kararı aldı. Bu kapsamda bir çok marka Türkiye'deki mağazalarını kapattı

Ekonomi / 19 Mart 2020 Perşembe 08:26
O mağazaların hepsi kapandı!

Çin'in Wuhan kentinden ortaa çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Türkiye'de de görüldü.

Salgının yoğunlaşmasının ardından alınan önlemler kapsamında bir çok yerli ve yabancı marka da Türkiye'de mağazalarını geçici süreli kapattığını duyurdu.

İşte faaliyetlerini geçiçi olarak durduran o firmaların listesi;

-Mavi

-Vakko

-İpekyol

-Mudo

-Faik Sönmez

-M&S

-AVVA

-Roman

-Çift Geyik Karaca

-Twigy

-Desa

-Sportife 

-Boyner 

-Yargıcı

KoronavirüsÇinTürkiye

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

ODA TV DOSYASI BÖLÜM 2

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ÖLEN MÜSLÜMANSA ÖLÜM ÖNEMSİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı