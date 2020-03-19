O mağazaların hepsi kapandı!

Hızla yayılan koronavirüs salgının sonrası bazı markalar da mağazalarını salgına karşı önlem için kapama kararı aldı. Bu kapsamda bir çok marka Türkiye'deki mağazalarını kapattı
Çin'in Wuhan kentinden ortaa çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Türkiye'de de görüldü.
Salgının yoğunlaşmasının ardından alınan önlemler kapsamında bir çok yerli ve yabancı marka da Türkiye'de mağazalarını geçici süreli kapattığını duyurdu.
İşte faaliyetlerini geçiçi olarak durduran o firmaların listesi;
-Mavi
-Vakko
-İpekyol
-Mudo
-Faik Sönmez
-M&S
-AVVA
-Roman
-Çift Geyik Karaca
-Twigy
-Desa
-Sportife
-Boyner
-Yargıcı