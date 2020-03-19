Koronavirüs testi yapılan Ender Saraç karantinaya alındı

Ekranların en sevilen yüzlerinin başında gelen diyetisyen Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle geçtiğimiz pazartesi günü hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs testi yapılan Saraç'ın sonuçları bekleniyor.



Test sonucunu bekliyor

Koronavirüsün etkisi gösterdiği günden bu yana konuk olduğu programlarda hastalıklara karşı alınması gereken önlemleri anlatan Ender Saraç, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Üst solunum yolunda sorun yaşaması nedeniyle hastaneye başvuran Ender Saraç'ın eşi Benan Saraç, Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta isimli programa telefonla bağlanarak Saraç'ın koronavirüs test sonucunu beklediğini ve şu anda karantinada olduğunu söyledi.



"Kendi isteğiyle bu testi yaptırdı"

Eşinin hastalık sürecini anlatan Benan Saraç "Sentom ilerlemeden önlem almak için kendi isteğiyle gitti ve yine kendi isteğiyle bu testi yaptırmak istedi" derken sosyal medyada Saraç'ın solunum cihazına bağlandığı ve ciğerlerini hasar gördüğü yönündeki haberleri yalanladı.