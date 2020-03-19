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Fox TV hayati öneme sahip videoyu engelledi

Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı 'Koronavirüs'ten korunmak için 14 Kural' videosu FOX TV tarafından YouTube'da engellendi

Televizyon / 19 Mart 2020 Perşembe 12:19
Fox TV hayati öneme sahip videoyu engelledi

Türkiye küresel koronavirüs salgınıyla mücadele ederken FOX TV'den skandal bir hamle geldi.

Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı ve hayati öneme sahip olan 'Koronavirüs'ten korunmak için 14 Kural' videosu FOX TV tarafından YouTube'da engellendi.

Tepki çeken olay Esenler Belediyesi'nin Twitter hesabından duyuruldu.

Esenler Belediyesi'nden yapılan açıklama şöyle:

Sağlık Bakanlığımızın hazırladığı #Koronavirüs'ten korunmak için 14 Kural videosuna FOX Türkiye'nin YouTube'da engelleme yaptığını üzüntüyle bildiririz.

FOX TV'nin bu videoda hangi yasal hakkı olduğunu bilmemekle birlikte, böyle bir dönemde yapılan bu uygulamayı kınıyoruz.


KoronavirüsTwitterEsenler BelediyesiSkandalTürkiye

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