Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Anadolu Ajansı Özel Yayını'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.



Bakan Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketine ilişkin, 'Paketle birlikte önümüzdeki 3 ayda 50-60 milyar liralık bir likidite piyasayı rahatlatacak.' ifadelerini kullandı.



Albayrak, birçok sektörün kısa çalışma ödeneğinden yararlanmasının söz konusu olacağını belirtti.



Bakan Albayrak, esnafların başta kamu bankaları olmak üzere likidite imkanlarından faydalandırılacağını bildirdi.



'İlk çeyreği beklentilerin üzerinde kapatacağız'



Mart ayında hafif bir yavaşlama ile birlikte ilk çeyreğin beklentilerin üzerinde kapanacağını belirten Albayrak, şunları kaydetti:



'Türkiye böyle bir küresel sürece belki dünyada en hazırlıklı ve en tedarikli, alt yapı itibarıyla en güçlü giren ülkelerden biri.'



'Türkiye ekonomisi bu süreçten en pozitif çıkan ülke olacak'



Bakan Albayrak, 'Ben, beklenti olarak Türkiye ekonomisinde şu an için bir risk görmüyorum. Şu anda bütçe riski yok, Türkiye ekonomisi bu süreçten en pozitif çıkan ülke olacak.' değerlendirmesinde bulundu.



Bakan Albayrak, Türkiye'nin mevcut kapasitesi içinde makul olan talepleri yerine getireceklerini bildirdi.



Albayrak, Türkiye'nin likidite ve finansmana erişim açısından bir sorunu olmadığını belirtti.



"Sokağa çıkma yasağı şu anda gündemimizde yok"



Koronavirüs salgını tedbirlerine ilişkin Albayrak, sokağa çıkma yasağının şu anda gündemde olmadığını söyledi.



Bakan Albayrak, şöyle devam etti:



"Küresel resmin olumsuz senaryolarına karşı maliye politikaları elimizde bir silah, gerektiğinde tabii ki kullanacağız ama bugün için böyle bir risk görmüyorum."



Döviz kurundaki yükselişe ilişkin Albayrak, "Enflasyon üzerinde ciddi bir fiyatlanma davranışı olacağını düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.



Albayrak, "Reel sektörde bu süreçten ciddi anlamda olumsuz etkilenen hiç kimseyi mağdur etmeyeceğiz." diye konuştu.



