Sıkı tedbirlere hazır olun!

Koronavirüs tedbirleri git gide artarken, bütün eğlence mekanlarının, ibadethanelerin, okulların kapanması bu duruma pek alışık olmayan vatandaşları adeta eve bağladı. Bu durum da başka muhtemel sorunların yaşanmasına yol açabilir.



Uzman kişiler önümüzdeki günleri evde geçirmek durumunda kalacak olan vatandaşlara bu konuda tavsiyelede bulundu.



Psikiyatrist-Psikoterapist Sinir Bilim Uzmanı Yalçın Güzelhan, 'Panik olduğumuz için yanlış tedbirler alırken virüse karşı vücudun direncini kırıyoruz. Bunu en çok günlük pratik hayatımızda korku ani şok yaşadığımızda ağzımızın kenarında uçuk çıkar. Uçuk bir virüstür. Bu en çok korona gibi vücudun direnci çıktığında çıkar. Viral enfeksiyonları en çok korku aktif hale getiriyor. Bu korkuyu oluşturan en önemli faktör sosyal medyadaki bilgi kirliliği. İnsanlar kendi egolarını öne çıkarmak için yanlış bilgiyi kamuouyan çıkarıyor. Olmayacak bilgileri flaş haber şeklinde sosyal medyada yayınlayınca korkuya neden oluyor. Bunun önüne geçebilmek için resmi makamların, bilim insanlarının, akademisyenlerin açıklamalarına bakmamız lazım' dedi.



GAZETE VE TV DIŞINDAKİ HABERLERE İTİBAR ETMEYİN



Bu süreçte gazete ve TV dışındaki haber kaynaklarına itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Yalçın Güzelhan, 'Gazete ve TV'lerde haberler, doğruluğu test edilerek sorumlu editörlerin süzgecinden geçirilerek yapılıyor. Oysa sosyal medyada böyle bir şey yok. Gerçek olmayan şeyler paylaşılıyor' dedi.



Televizyonda program yapan uzmanların, 'Benim bilgim senin bilgini döver' şovuna giriştiğini belirten Yalçın Güzelhan, 'Programa çıkan uzmanlar herkes kendini ön plana çıkarmaya çalışıyor. Ben daha uzmanım, ben daha iyi bilirim şovuna dönüşüyor. Burada sağduyulu olmak şart' diye konuştu.



'ÇOK SIKI TEDBİRLERE HAZIR OLUN'



Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, virüsün yayılımını durdurmak için planlanan önlemlerin basamak basamak hayata geçirildiğini aktardı. Şu andaki vakalara bakıldığında ya yurt dışından direkt ya da yurt dışından gelenlerle ilişkili olduğunu kaydeden Prof. Dr. Kara, 'Hala ülke içerisinde dolaşımın olmadığını bildiğimiz için ekstra bir önlem almaya bugün gerek yok. Ama yarın baktık ki farklı bir vakamız var, farklı bir şekilde seyrediyor, o zaman bu önlemler direkt olarak lokantaların kapatılması, alışveriş merkezlerinin tamamen kapatılması, marketlerin belirli saatlerde çok az sayıda veya belirli sayıda kişinin içeride bulunmasını sağlayacak şekilde açık kalmasının organize edilmesini sağlayacak şekilde olabilir' dedi.

