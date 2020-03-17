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Tonlarca sahte temizlik ürünü ele geçirildi

Ankara’da düzenlenen operasyonda sahte el dezenfektanı ve temizlik ürünleri ele geçilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

3. Sayfa / 17 Mart 2020 Salı 20:34
Tonlarca sahte temizlik ürünü ele geçirildi
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Edinilen bilgilere göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs nedeniyle vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği dezenfektan ürünlerinin sahtelerini hazırlayarak piyasaya sürmeye çalışanlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 ton 960 kilogram sahte temizlik malzemesi ve 1 ton 220 kilogram el dezenfektanına el koyarken, 4 şüpheli gözaltına alındı. Kaynak : İHA

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Koronavirüsİl Emniyet Müdürlüğü

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