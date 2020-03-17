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İletişim Başkanı Altun'dan 'sokağa çıkma yasağı uygulanacak' iddialarına yanıt

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edileceği, sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ya da seyahat kısıtlamalarının getirileceği yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını, bu tür kapsamlı kısıtlayıcı adımların gündemimizde olmadığını altını çizerek ifade etmek isteriz" dedi.

Güncel / 17 Mart 2020 Salı 16:00
İletişim Başkanı Altun'dan 'sokağa çıkma yasağı uygulanacak' iddialarına yanıt

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, corona virüs ile mücadelenin son derece şeffaf, kararlı ve akılcı bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Devlet olarak virüsün ülkeye sirayetini asgari düzeyde tutmak için gece gündüz çalışmaları sürdürdüklerine dikkati çeken Altun, bu süreçte her fikir, öneri ve şikayetin en rasyonel şekilde değerlendirildiğini, dinamik ve çözüm odaklı yaklaşımların öncelendiğini vurguladı.

Altun, vatandaşların mücadelenin her safhasında gösterdiği hassasiyetin kendilerini cesaretlendirdiğini ifade ederek, virüsle mücadelenin azami hassasiyet gösterilmesi gereken bir başka boyutunun da iletişim olduğuna dikkati çekti.

İletişim araçlarının böylesine etkin kullanıldığı bir atmosferde oluşturulan dezenformasyonun önüne geçilmesinin oldukça önemli olduğunu değerlendiren Altun, şunları kaydetti:

'Koronavirüs konusunun ülkemizin gündeminde üst sıralara çıktığı ilk günden bu yana özellikle kısıtlayıcı bazı tedbirlerin alınacağı söylentilerinin, gerek sosyal gerekse konvansiyonel medyada kasıtlı olarak ön planda tutulmaya çalışıldığını gözlemlemekteyiz. Özellikle Olağanüstü Hal ilan edileceği, sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ya da seyahat kısıtlamalarının getirileceği yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını, bu tür kapsamlı kısıtlayıcı adımların gündemimizde olmadığını altını çizerek ifade etmek isteriz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz bu mücadelede vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliğinin yanında özgürlüklerini de koruma sorumluluğumuzun bulunduğu bilinciyle, resmi kaynaklar tarafından teyit edilmemiş hiçbir habere, bilgiye, duyuma ya da söylentiye itibar edilmemesini istirham ederiz.'

Altun, Türkiye'nin bu süreci de devlet millet dayanışmasıyla atlatacağına dair inançlarının tam olduğunu ifade etti.

Olağanüstü HalHassasiyetİletişimTürkiyeSokağa Çıkma Yasağı

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