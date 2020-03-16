Soner Yalçın'ın yalanı ortaya çıktı

Teyit.org isimli internet sitesi olayın iç yüzünü araştırdı. Kitapta Soner Yalçın, Claire Anne Siegrist'in aşıların etkisizliğine dair yazılar yazdığını iddia ediyor. Ancak Teyit.org konuyu derinlemesini araştırınca bambaşka bir gerçekle karşılaşıyor. Site, ünlü isme ulaşıyor. Ve Claire Anne Siegrist şu ifadeleri kullanıyor;



“Mesleki hayatımı aşı ve aşılama çalışmalarına adadıktan sonra mevcut aşıların bağışıklık sistemi ve sağlık üzerindeki uzun vadeli etkilerinin bilinmediğini hiç yazmadığımı ve söylemediğini doğrulamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Aşılar bağışıklık sistemini herhangi bir enfeksiyondan çok daha kısa süre zayıf ve geçici olarak aktive eder. Bu da aşıları çok daha güvenli yapar.”



Yani Soner Yalçın'ın aşı karşıtı olduğunu söylediği bilim insanı tam tersi aşıları savunuyor. Böylelikle Yalçın'ın hiç Claire Anne Siegrist ile görüşmediği ve fikir almadığı gün yüzüne çıktı. Oysa ki Soner Yalçın kitabında bu durumun tam tersini savundu. Sonuç olarak Soner Yalçın okuyucusunu aptal yerine koyarak YALAN söylemiş oldu.

