USD (Alış - Satış) : 6,36 - 6,37 EURO (Alış - Satış) : 7,11 - 7,13

Soner Yalçın'ın yalanı ortaya çıktı

ODA TV İmtiyaz sahibi Soner Yalçın’ın Yüzleşme Vakti isimli kitabı çok konuşuldu. Kitabın içerisindeki bazı bilgilerin uydurma olduğu belirtilmişti. Ve o iddialardan ilki kesinlik kazandı.

Güncel / 16 Mart 2020 Pazartesi 09:55
Soner Yalçın'ın yalanı ortaya çıktı

Teyit.org isimli internet sitesi olayın iç yüzünü araştırdı. Kitapta Soner Yalçın, Claire Anne Siegrist'in aşıların etkisizliğine dair yazılar yazdığını iddia ediyor. Ancak Teyit.org konuyu derinlemesini araştırınca bambaşka bir gerçekle karşılaşıyor. Site, ünlü isme ulaşıyor. Ve Claire Anne Siegrist şu ifadeleri kullanıyor;

“Mesleki hayatımı aşı ve aşılama çalışmalarına adadıktan sonra mevcut aşıların bağışıklık sistemi ve sağlık üzerindeki uzun vadeli etkilerinin bilinmediğini hiç yazmadığımı ve söylemediğini doğrulamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Aşılar bağışıklık sistemini herhangi bir enfeksiyondan çok daha kısa süre zayıf ve geçici olarak aktive eder. Bu da aşıları çok daha güvenli yapar.”

Yani Soner Yalçın'ın aşı karşıtı olduğunu söylediği bilim insanı tam tersi aşıları savunuyor. Böylelikle Yalçın'ın hiç Claire Anne Siegrist ile görüşmediği ve fikir almadığı gün yüzüne çıktı. Oysa ki Soner Yalçın kitabında bu durumun tam tersini savundu. Sonuç olarak Soner Yalçın okuyucusunu aptal yerine koyarak YALAN söylemiş oldu.

Soner Yalçınİnternet SitesiBağışıklık Sistemi

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ÖLEN MÜSLÜMANSA ÖLÜM ÖNEMSİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı