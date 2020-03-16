Koronavirüs sıcak havada da görülüyor

'Sıcak hava, koronavirüs salgınını önleyecek' tezi çürütüldü.



Dünyanın en sıcak ülkelerinde bile vakalar görülmeye başlandı. Hatta ölümle sonuçlananlar bile var.



HEPSİ YABANCI

Son olarak en gözde tatil ülkesi Maldivler'de, 13 vaka tespit edildi. Hava sıcaklığının 32 derece gösterdiği Güney Asya ülkesinde virüs tespit edilen tüm kişilerin yabancı olduğu, bunlardan bir kısmının turist, bir kısmının da göçmen işçiler olduğu açıklandı.



YASAKLI OLAN ÜLKELER

Maldivler hükümeti İspanya, Almanya, Fransa, İtalya, Güney Kore, Çin ve Bangladeş’ten turistlerin ülkeye girişini yasaklamıştı.



AFRİKA ÜLKELERİ DE VAKALARDAN GEÇİLMİYOR

Öte yandan bir diğer sıcak kıta olan Afrika'da; Sudan, Gine, Etiyopya, Kenya, Gabon, Fildişi Sahili, Gana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Burkina Faso, Mısır, Cezayir, Nijerya, Senegal, Kamerun, Tunus, Güney Afrika ve Fas'ta koronavirüs vakaları görülmüş, bunlardan 4'ü hayatını kaybetmişti.

