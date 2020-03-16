İstanbul'da virüsün etkisi yüzde 26!

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini gösteren korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından tedirginlik yaşayan vatandaşlar kalabalık ortamlardan uzaklaşmaya başladı. Yetkililerden gelen ‘evlerinizden çıkmayın' uyarısına uyan vatandaşlar, İstanbul trafiğinde normal zamanlarda zor görünen trafik yoğunluğunu yüzde 26'ya kadar düşmesine neden oldu.



Özellikle İstanbul'da öğleden sonra artan trafiğin saat 14.00'da yüzde 26 olarak ölçülmesi şaşkınlık oluşturdu. Normal zamanlarda trafik yoğunluğuna bağlı olarak kırmızıya bürünen İBB CepTrafik uygulaması adeta yeşile büründü. Öte yandan, azalan yoğunluk İBB'nin yol kameralarına da yansıdı.



İZMİR'DE YÜZDE 30 DÜŞTÜ



İzmir Büyükşehir Belediyesi de yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan birtakım kararların ardından kentte toplu ulaşımı kullanma oranının yüzde 30 düştüğünü bildirdi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hafta sonuna denk gelen 14 ve 15 Mart'ta tüm toplu ulaşım araçlarına biniş sayısının bir önceki hafta sonuna göre yüzde 30 düşerek 1 milyon 874 bin 732'ye gerilediği belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu düşüşte Sağlık Bakanlığının yeni tip corona virüsle ilgili yaptığı yoğun uyarılar ve alınan bazı kararların etkili olduğunu vurguladı.



Hiçbir hatta sefer sayısını azaltmadıklarını aktaran Soyer, şunları kaydetti:



'Tüm toplu ulaşım araçlarımız düzenli dezenfekte edilmeye devam ediliyor. Herkesin kişisel temizliğine azami dikkat etmesi, temasın yoğun olduğu kalabalık ve kapalı mekanlardan mümkün olduğunca uzak durması gerekiyor. Sağlık Bakanlığının işaret ettiği risk grupları arasında bulunan vatandaşlarımızın da virüsün yarattığı tehdit tamamen ortadan kalkıncaya kadar çok zorunlu olmadıkça ve özellikle de yoğunluğun fazla olduğu sabah ve akşam saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmamalarını önemle rica ediyorum.'



METROBÜS DURAĞI BOŞ KALDI



Öte yandan İstanbul'da öğle saatlerinde en yoğun yer olan Mecidiyeköy metrobüs durağı boş kaldı. Metrobüs girişinde simit satan, Serhat Dağ, “Günde 350 tane satıyordum. Şimdi en fazla 50 tane satıyorum”dedi.



Tüm dünyada etkisi altına alan ve ölümlere yol açan corona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından vatandaşlar kalabalık ortamlardan uzak durmaya başladı. Tedirginlik yaşayan ve bakanlıktan yapılan uyarıları da dikkate alan vatandaşlar, toplu taşımaları da fazla kullanmamaya başladı. Bu nedenle araç ve yolcu trafiğinde ciddi düşüşler yaşandı. Günün en yoğun saati olan öğle zamanında Mecidiyeköy metrobüs durağının da neredeyse boş olduğu görüldü.