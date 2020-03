Can Ataklı’dan İBB çıkışı: Hangi müteahhit arkadaşınıza avanta çıkardınız?

CHP yandaşı haberleriyle bilinen gazeteci Can Ataklı, bugünkü köşe yazısında İBB'nin bir icraatı hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. İstanbul'un en hareketli noktalarından olan, Etiler Akmerkez önündeki caddeye boydan boya yapılan demir korkulukları kaleme alan Ataklı, 750 metreden fazla bir bölümü araya hiç yaya geçidi yapmadan demir korkuluklarla kapamanın 'mantıksızlığına' dikkat çekti.



'Kibir İBB'yi sarmış'



Ataklı'nın daha önce de dikkat çektiği icraate İBB'den yanıt geldi. İBB, Ataklı'ya 'Sayın Can Ataklı; Korkusuz Gazetesi'nde 11 Mart 2020 tarihinde 'Koca caddeyi hangi akla hizmet demir bariyerlerle kapattınız?' başlığıyla yayınlanan yazınızla ilgili aşağıdaki bilgileri paylaşmak isteriz.



Nispetiye Caddesi üzerinde bulunan metro çıkışından gelen yolcuların, yaklaşık 100 metre mesafedeki sinyalize yaya geçidini kullanmadıkları ve tehlikeli bir şekilde yolun karşısına geçtikleri tespit edilmiştir.







Beşiktaş Belediyesi, bu tehlikeli durumun ortadan kalması için İBB'ye talepte bulunmuştur. Yapılan incelemede, gerek metro çıkışı, gerekse otobüs duraklarının her iki yanında tehlike oluşturan geçişi engellemek için yola yaya korkuluğu konulmuştur.' şeklinde yanıt verdi.



İBB'nin yanıtından memnun kalmayan Ataklı, belediyeyi 'kibir sardığını' belirterek 'Kendini herkesten üstte görme alışkanlığı ile ya hiç cevap vermeme ya da karşısındakine aptal muamelesi yaparak güya cevap vermiş gibi görünme alışkanlığı kimseyi bir yere götürmez. Yazımda otobüsten veya metrodan çıkan birinin karşıya geçemediğini yazıyorum. Ayrıca o yol Akmerkez yapıldığından yani 35 yıldan beri öyleydi. Muhtemelen okuldan çıkan çocukların veya diğer yayaların karşıdan karşıya geçmek isterken geniş bir alana yayılmaları tehlike saçıyordu. Ama bunun çaresi tüm yolu geçilmez hale getirmek değildir herhalde.' ifadelerini kullandı.



Hangi müteahhide avanta çıkardınız?

Yapılan icraatin mantıksızlığına değinen Ataklı, 'O halde daha sert sorayım; Hangi müteahhit arkadaşınıza buradan küçük bir avanta çıkardınız?' ifadeleriyle İBB'nin bulaşmış olabileceği olası bir yolsuzluğa dikkat çekti.