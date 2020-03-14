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Sağlık Bakanı Koca'dan flaş açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de vaka sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı

Sağlık / 14 Mart 2020 Cumartesi 22:20
Sağlık Bakanı Koca'dan flaş açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir haftada umreden dönen bir vatandaşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, umreden dönen vatandaşların 14 gün kuralına uymaları gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

'Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi maalesef pozitif çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez.'

TürkiyeSağlık Bakanı

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